Jennifer Aniston remporte le prix de la Screen Actors Guild pour «The Morning Show»

Apple TV + drama “The Morning Show” a remporté un prix de la Screen Actors Guild pour la performance de Jennifer Aniston, marquant la deuxième victoire de la série.

Jennifer Aniston dans “The Morning Show” sur Apple TV +

La star et coproductrice de “The Morning Show” Jennifer Aniston a remporté le prix de la performance exceptionnelle d’une actrice dans une série dramatique aux Screen Actors Guild Awards. Il s’agit du deuxième prix d’acteur pour l’Apple Show, et Aniston a battu ses rivaux, dont Olivia Colman pour “The Crown” et Jodie Comer pour “Killing Eve”.

“Vous savez, je repensais à quand j’étais petite”, a expliqué Aniston dans son discours d’acceptation. “Je n’avais pas de magnétoscope mais j’avais un magnétophone et je filmais” Laverne & Shirley “,” Happy Days “… et j’écoutais ces épisodes. Et je pensais juste que je vais, Je vais le faire. “

“Je sais vraiment que je vais sortir de cette maison – c’est une autre histoire – et je vais y être, je vais être ça”, a-t-elle poursuivi.

“Je suis tellement reconnaissant à Kerry Ehrin, notre extraordinaire scénariste en chef, qui a créé … tant de personnages sont tellement superposés et compliqués et désordonnés et laids et tout simplement magnifiquement humains. Et, mon garçon, avons-nous pu plonger profondément dans notre propre expériences et notre propre histoire et vraiment donner vie à ces personnages extraordinaires. “

“Je veux dire, qui savait que les crises émotionnelles étaient si bonnes?” elle a ajouté.

Son prix SAG marque la deuxième fois que “The Morning Show” remporte un gong pour Apple TV +, et suit celui de Billy Crudup pour le meilleur acteur de soutien aux Critics ‘Choice Awards.

Crudup et son compatriote, l’acteur de “The Morning Show”, Steve Carell, ont également été nominés pour un prix SAG, mais ils ont perdu contre Peter Dinklage pour “Game of Thrones” dans la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une catégorie de la série dramatique.