Jimmy Iovine révèle ce qui ne va pas avec la musique en streaming, parle Steve Jobs

L’ancien cadre d’Apple Music, Jimmy Iovine, explique que les services de streaming sont tous confrontés aux mêmes problèmes de différenciation, mais note que c’est le moment idéal pour être un artiste.

Jimmy Iovine lance Apple Music en 2015

Environ 14 mois après avoir quitté Apple, le producteur de disques et co-créateur d’Apple Music, Jimmy Iovine, a discuté avec le New York Times de l’état des services de musique en streaming. Il dit que chacun fait face aux mêmes difficultés et décrit ce qu’il a appris de Steve Jobs, Apple et Napster.

“Tout cela est une réponse à Napster. J’ai vu à quel point cette technologie était puissante et j’ai réalisé que nous devions changer de vitesse. Les maisons de disques n’existeraient pas sans technologie”, a-t-il déclaré à NYT. “La raison pour laquelle je me suis lancée dans le monde de la musique devait être associée à des choses sympas. Et j’ai réalisé que le secteur du disque à ce moment-là, la façon dont il réagissait à Napster, n’était pas cool.”

Iovine dit qu’il y a 20 ans, l’industrie du disque «dressait un fossé» et poursuivait les gens pour protéger ses intérêts.

“Alors j’ai dit:” Oh, je suis à la mauvaise soirée. ” Et j’ai rencontré un tas de gens de la technologie. J’ai rencontré Steve Jobs et Eddy Cue d’Apple. Et j’ai dit: “Oh, c’est là que le parti est. Nous devons intégrer cette pensée dans [my record company] Interscope. “”

Iovine voulait également travailler sur la façon dont sa musique était écoutée, et dit qu’il avait beaucoup appris de la façon dont le Dr Dre était préoccupé par «un équipement bon marché et inefficace». Lorsqu’il a décidé de créer de la musique Beats, il a ensuite appris d’Apple à quel point le matériel est complexe.

«Steve Jobs avait l’habitude de s’asseoir avec moi dans ce restaurant grec et de dessiner ce que je devais faire pour fabriquer du matériel», explique Iovine. “Il disait:” Voici la distribution, voici la fabrication “, et il dessinait sur ce papier avec un Sharpie. Et je répondais:” Oh, [expletive]. “”

Iovine dit que son passage de producteur de disques à co-fondateur de Beats, puis de rejoindre Apple, n’était pas un cas de saut de navire de la musique à la technologie. Mais aussi que s’il considère la technologie et la musique comme faisant partie de la même chose, d’autres non.

“Les deux parties ne parlent pas la même langue”, dit-il. «Le contenu ne sait pas quelle technologie est en train de construire. Et les ingénieurs ne font que suivre la façon dont ils voient un problème. comprendre. “

Le problème du streaming, dit-il, réside dans les marges bénéficiaires et dans la façon dont les services musicaux ne peuvent pas vraiment se différencier.

“Il ne évolue pas”, explique Iovine. “Chez Netflix, plus vous avez d’abonnés, moins vos coûts sont élevés. En streaming de musique, les coûts vous suivent. Et les services de musique en streaming sont des utilitaires – ils sont tous les mêmes. Regardez ce qui fonctionne en vidéo. Disney n’a rien mais des trucs originaux. Netflix a des tonnes de trucs originaux. Mais les services de streaming de musique sont tous les mêmes, et c’est un problème. “

Il voit également un problème dans la façon dont les maisons de disques n’ont plus de relation directe avec les consommateurs de musique. Mais également, cela peut être énorme pour les musiciens et les interprètes.

“Les artistes ont maintenant quelque chose qu’ils n’ont jamais eu auparavant, qui est une communication massive et directe avec leur public – depuis leur maison, leur lit, leur voiture, peu importe”, dit-il. “Et à cause de cela, tout le monde les veut. Spotify les veut, Apple Music les veut, Coke les veut, Pepsi les veut.”

“Salut aux artistes, car finalement ils gagnent”, poursuit-il. “Ce n’est pas leur problème de comprendre comment la société de streaming et la maison de disques vont gagner plus d’argent. C’est la société de streaming et le problème de la maison de disques de comprendre comment devenir plus précieux pour cet artiste.”

.