Johnson & Johnson et Apple s’associent pour une nouvelle étude sur le risque d’AVC

Les participants volontaires âgés de 65 ans et plus peuvent aider Apple et Johnson & Johnson à découvrir si l’Apple Watch est une méthode viable pour réduire le risque d’AVC.

L’étude Heartline est conçue pour évaluer si l’ECG d’Apple Watch et la notification de rythme irrégulier peuvent réduire la probabilité d’accident vasculaire cérébral et améliorer les résultats pour la santé avec une détection précoce de la fibrillation auriculaire. L’étude durera deux ans et l’application Heartline fournira une formation continue, des conseils, des enquêtes et des questionnaires au cours de son cours.

“La technologie Apple a un impact significatif sur la recherche scientifique grâce aux puissantes capacités de l’iPhone et de l’Apple Watch, toutes avec la confidentialité au centre de l’expérience des participants”, a déclaré Myoung Cha, responsable des initiatives stratégiques en matière de santé chez Apple. “L’étude Heartline aidera à mieux comprendre comment notre technologie pourrait à la fois contribuer à la science et aider à améliorer les résultats pour la santé, notamment en réduisant le risque d’accident vasculaire cérébral.”

Aux États-Unis, la fibrillation auriculaire est une forme relativement courante de rythme cardiaque irrégulier et une des principales causes d’AVC. Souvent, les personnes atteintes de fibrillation auriculaire ne présentent aucun symptôme, ce qui rend difficile l’évaluation du risque d’accident vasculaire cérébral d’une personne. Environ 30 pour cent des personnes atteintes de la maladie ne savent pas qu’elles en sont atteintes jusqu’à ce qu’un événement cardiovasculaire grave – comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral – se produise.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, AFib, l’arythmie cardiaque la plus courante, fait 158 ​​000 décès et 454 000 hospitalisations chaque année.

“Heartline est une étude qui a le potentiel de changer fondamentalement notre compréhension de la façon dont les outils de santé numériques, comme l’application ECG et la fonction de notification de rythme irrégulier sur Apple Watch, pourraient conduire à une détection plus précoce de l’AFib, aidant les patients à comprendre et à s’engager directement dans leur cœur.” santé, suscitant des conversations potentiellement vitales avec leurs médecins et améliorant les résultats pour la santé “, note le Dr C. Michael Gibson *, coprésident du comité exécutif de Heartline et professeur de médecine, Harvard Medical School et PDG, Baim Institute.

L’étude est ouverte à tout résident américain âgé de 65 ans ou plus et inscrit à l’assurance-maladie originale (traditionnelle). Les participants doivent posséder un iPhone 6 ou plus récent exécutant iOS 12.2 ou une version ultérieure, et accepter de donner accès à leurs données de réclamation Medicare. L’inscription se fait via l’application dédiée de l’étude dans l’App Store.

Une fois inscrit, certaines personnes peuvent être invitées à obtenir une Apple Watch Series 5, qui peut être achetée directement ou prêtée pour la durée de l’étude. Chaque semaine, les participants recevront des conseils pour améliorer leur santé cardiaque ou des encouragements à être plus actifs, en plus d’être invités à remplir des sondages et d’autres actions.

Selon le groupe d’étude auquel l’utilisateur est affecté, ils peuvent gagner des points pour leur temps et leurs efforts à accomplir des activités, qui peuvent être échangés contre 150 $ ou plus en récompenses monétaires.

L’Apple Watch a récemment fait une nouvelle pour détecter un autre cas non diagnostiqué de fibrillation auriculaire. Une femme du Kentucky qui a reçu une Apple Watch pour Noël en 2018 a déclaré que l’appareil l’avait alertée d’un état de fibrillation auriculaire cinq mois plus tard, permettant aux médecins de traiter l’état cardiaque.

En novembre, les résultats d’une précédente étude Apple Heart ont été publiés dans le New England Journal of Medicine. L’étude, réalisée en partenariat avec l’Université de Stanford, a déterminé que l’Apple Watch pourrait être un outil précieux pour identifier la fibrillation auriculaire.

Dans cette étude, 0,5% des plus de 419 000 participants ont reçu une notification de rythme cardiaque irrégulier de leur Apple Watch au cours de l’essai de huit mois.