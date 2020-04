JP Morgan réduit AAPL à 335 $ en raison de fermetures de magasins en cours et d’une demande affaiblie

La société d’investissement JP Morgan a ramené son objectif de prix AAPL à 335 $ en raison des retombées attendues de la distanciation sociale et des fermetures de magasins ayant un impact plus important que prévu sur les résultats d’Apple.

JP Morgan s’attend à ce que les fermetures de magasins perturbent la demande au deuxième trimestre, avec un léger retard potentiel sur l’“ iPhone 12 ” en raison de problèmes de test.

En raison des impacts continus de la pandémie de coronavirus, l’analyste de JP Morgan, Samik Chatterjee, calibre ses attentes pour la «nouvelle normalité». Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, il a “drastiquement” réduit les estimations des ventes d’Apple de l’entreprise au deuxième trimestre de l’année.

Les prévisions de l’analyste, qui supposent que les points de vente Apple en dehors de Grater China rouvriront à la mi-mai, réduisent les estimations de volume d’Apple à 15 millions d’unités, contre 33 millions. Un mémo interne d’Apple suggérait précédemment que la société commencerait à rouvrir certains magasins en avril.

Cela est dû en grande partie à la fermeture des magasins Apple, ainsi qu’au “faible trafic des magasins” entraînant des fermetures, et potentiellement à la suite de leur réouverture. Par exemple, l’analyste ne s’attend pas à ce que le volume des ventes physiques revienne à la normale avant juin. Bien que Chatterjee pense que les ventes en ligne augmenteront, il ajoute qu’elles ne compenseront probablement pas le manque de canaux de vente au détail physiques.

Crédits: JP Morgan

La firme financière prend également en compte un léger retard potentiel du lancement de l’iPhone 12 cette année à l’automne. Bien que les fournisseurs aient nié qu’il y ait des retards de production, Chatterjee estime que les problèmes de test du matériel auront un impact sur le calendrier de lancement.

D’une année à l’autre, Chatterjee enregistre une baisse globale des ventes d’iPhone de 10%, sur la base de nouvelles estimations de volume de 175 millions d’unités vendues tout au long de 2020. Les versions du deuxième trimestre pourraient être “partiellement compensées” par une hausse des ventes au quatrième trimestre. , A ajouté Chatterjee.

Crédits: JP Morgan

JP Morgan prévoit toujours un “calendrier de reprise largement similaire” pour les ventes physiques tout au long de l’année, étant donné la dépendance historique d’Apple à l’égard des ventes en magasin en dehors du marché chinois. Actuellement, tous les magasins de détail d’Apple sont ouverts en Chine.

Dans sa dernière note de recherche, Chatterjee a constaté des perturbations dans les ventes d’Apple, mais pas à l’échelle de ses estimations actuelles. Ensuite, il a maintenu que l’entreprise resterait forte et se rétablirait largement en 2021.

L’analyste voit toujours à la hausse plusieurs aspects des activités d’Apple, y compris un passage aux services, une croissance de la base installée, un leadership technologique et une option autour du déploiement de capitaux – “tous ensemble, nous amènent à attendre une croissance des bénéfices à deux chiffres et une modeste re -la cotation des actions. “

Chatterjee a réduit l’objectif de prix d’AAPL à 335 $, contre 350 $, sur la base d’une estimation du BPA de 16,75 $ et d’un ratio mixte bénéfices / bénéfices de 20x. Cela est dérivé de multiples de 16x pour iPhone, 11x pour Mac et iPad, 25x pour Services, 20x pour AirPods et Apple Watches, et 11x pour d’autres produits.

AAPL se négocie actuellement à 261,27 $ par action, en hausse de 0,71% au moment de la publication.