JP Morgan suggère aux investisseurs d’AAPL de profiter de tout recalibrage post-bénéfice

Citant un trio de tendances qui devraient alimenter Apple à travers la crise COVID en cours, la banque d’investissement JP Morgan a recommandé lundi aux investisseurs d’utiliser tout recalibrage post-bénéfice du cours de l’action de la société pour apporter des augmentations supplémentaires à leurs positions existantes.



JP Morgan reste optimiste quant aux perspectives à long terme d’Apple malgré la possibilité de résultats faibles au T2 2020.

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, l’analyste de JP Morgan, Amik Chatterjee, a déclaré que la banque d’investissement maintenait de “solides perspectives à long terme” sur Apple malgré la possibilité de résultats faibles au deuxième trimestre et le manque d’orientation pour le troisième trimestre. Apple publiera ses résultats du deuxième trimestre 2020 le jeudi 30 avril.

Chatterjee pense qu’il est fort probable qu’Apple contourne sa pratique habituelle d’émettre des indications pour le trimestre de juin. Combiné au fait que les attentes actuelles d’achat de 25 à 28 millions d’iPhone vendus au cours de ce trimestre pourraient être réduites, il existe un risque de sous-performance des actions.

Chatterjee dit qu’il existe un précédent parmi les sociétés technologiques à ne pas guider pour le trimestre de juin, et que la décision d’Apple dans ce domaine ne devrait pas surprendre les investisseurs. Au-delà de cela, l’analyste reste optimiste quant aux perspectives à long terme d’Apple et à la capacité de l’entreprise à se remettre de la pandémie actuelle de coronavirus. En fait, JP Morgan recommande aux investisseurs d’utiliser les retombées potentielles des faibles résultats du T2 2020 pour apporter des ajouts progressifs.



Crédits: JP Morgan

Malgré les inquiétudes croissantes concernant COVID-19, Chatterjee a déclaré qu’Apple surclasse actuellement le S&P 500 d’une année à l’autre et que la société est bien positionnée pour une forte reprise à l’automne et jusqu’en 2021.

Ces perspectives sont largement motivées par trois facteurs. D’une part, Apple conserve des bénéfices, des flux de trésorerie et un bilan de haute qualité, et la transformation des services de la société est toujours un avantage. Selon les rumeurs, un iPhone 5G devrait entraîner un fort cycle de volume jusqu’en 2021.

Chatterjee a déclaré qu’Apple est “relativement mieux positionné” pour surperformer à long terme avec la reprise des dépenses de consommation discrétionnaires. Alors que les investisseurs remettent toujours en question la possibilité d’une faible reprise des dépenses de consommation, JP Morgan a souligné “un portefeuille beaucoup plus large en termes de prix” et la capacité d’Apple à tirer parti de la chaîne d’approvisionnement pour faire baisser les prix.



Crédits: JP Morgan

D’autres facteurs, tels que la croissance de la base d’utilisateurs installés, le leadership dans le secteur de la technologie et le caractère facultatif du déploiement de capital, “ensemble nous conduisent à nous attendre à une croissance des bénéfices à deux chiffres et à une modeste réévaluation des actions”, a écrit Chatterjee.

Lors de l’appel aux résultats d’Apple jeudi, JP Morgan prévoit un chiffre d’affaires total de 52,1 milliards de dollars, un peu inférieur à l’attente du consensus de 54,3 milliards de dollars, et une marge brute de 38,4%. Cela comprend des estimations de revenus de 23,9 milliards de dollars pour l’iPhone, de 4,1 milliards de dollars pour l’iPad, de 4,6 milliards de dollars pour le Mac, de services de 13,6 milliards de dollars pour les services et de 5,8 milliards de dollars pour les appareils portables, la maison et les accessoires.

La banque d’investissement estime également le chiffre d’affaires total d’Apple à 36,2 milliards de dollars pour le trimestre juin, contre un consensus de 51,5 milliards de dollars.

JP Morgan maintient son objectif de prix de 335 $ en décembre 2020, qui est basé sur une estimation du bénéfice par action pour l’exercice 2021 de 16,75 $ et un ratio cours / bénéfice mixte de 20,0x. Ce ratio est basé sur des multiples de 16x pour iPhone, 11x sur Mac et iPad, 25x sur Services, 20x sur Apple Watch et AirPods et 11x pour Autres Produits.

Les actions d’Apple se négocient actuellement à 283,14 $, en hausse de 0,06% sur le NASDAQ au moment de la publication.