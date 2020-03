JP Morgan tient bon sur l’AAPL à 350 $ malgré les problèmes de coronavirus

Samik Chatterjee de JP Morgan voit de grands impacts pour Apple en 2020 en raison des diverses forces du marché associées au coronavirus, mais aucun impact réel sur la société jusqu’en 2021.

Les ventes d’iPhone d’Apple restent en baisse en Chine à cause du coronavirus, mais la production augmente

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, Chatterjee continue d’affiner les impacts que l’épidémie de coronavirus aura sur Apple. À court terme, Chatterjee prévoit 32 millions d’iPhones vendus au cours du trimestre de mars, contre 39,5 millions il y a un an. Le trimestre de juin devrait connaître une baisse similaire à 32,5 millions d’iPhone vendus, contre 40,7 millions au cours du trimestre de 2019.

D’une année à l’autre, la baisse d’une année à l’autre est modeste, Chatterjee ayant vendu 190 millions d’iPhones au cours de l’exercice, contre 203 millions l’année précédente.

Mais, la demande ne sera pas complètement détruite. La perturbation stimulera le cycle 5G “iPhone 12” que Chatterjee attend, avec 2021 millions d’iPhone vendus pour l’exercice 2021.

Les données de Chatterjee provenant de partenaires d’assemblage d’iPhone et de sources au sein de la chaîne d’approvisionnement prévoient que la production complète sera livrée par les fabricants chinois d’ici la fin mars. La production totale est évidemment impactée, cependant, avec environ 50% de la capacité saisonnière livrée en fin de mois par rapport à 2019.

Chatterjee voit une pression à la baisse sur le cours des actions Apple à court terme. Cependant, il estime que “les actions Apple continueront probablement de surperformer le marché plus large” étant donné la forte demande pour les produits Apple en général, et le prochain cycle 5G répertorié comme des raisons spécifiques de succès à long terme.

«Nous voyons à la hausse plusieurs aspects de l’activité ainsi que des aspects financiers qui restent sous-appréciés par les investisseurs, à savoir la transformation de l’entreprise en services, la croissance de la base installée, le leadership technologique et les options autour du déploiement de capital, qui ensemble nous mènent s’attendre à une croissance des bénéfices à deux chiffres et à une modeste réévaluation des actions “, a déclaré Chatterjee.

Chatterjee conserve l’objectif de prix de J.P.Morgan qu’il avait précédemment fixé pour les actions d’Apple à 350 $, sur la base de l’estimation de 16,79 $ du bénéfice par action de décembre 2021 de 16,18 $ et d’un ratio mixte bénéfices / bénéfices de 21x, contre 18,5x. Ceci est toujours dérivé de l’utilisation d’un multiple de 16,0x pour les iPhones, 11,0x pour les appareils Mac et iPad, 25x pour les services, 20x pour Apple Watch et AirPods et 11,0x pour les autres produits.