Jusqu’à 650 $ de réduction sur les MacBook Pros; 629 $ Mac mini; Logitech Crayon 35 $; Vente iPad et Fire HD 10

Les meilleures offres d’Apple d’aujourd’hui permettent de réaliser des économies substantielles sur les MacBook Pros, une baisse du prix du Mac mini à 629 $, le prix le plus bas jamais enregistré sur l’iPad de Logitech Crayon pour Apple, et des offres iPad avec une offre limitée. De plus, la tablette Fire HD 10 d’Amazon coûte 99 $ pour les membres Prime.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Grande vente Apple: économisez jusqu’à 650 $

Avec les enfants à la maison en raison de la pandémie de coronavirus, le besoin d’un ordinateur portable abordable peut atteindre un niveau record. B&H gère un énorme vente d’Apple cette semaine sur les MacBook Pros, les AirPods, les minis de clôture Mac et bien plus encore.

Les offres offrent des réductions de prix allant jusqu’à 650 $, avec une expédition accélérée gratuite dans de nombreux articles contigus aux États-Unis, vous aidant à obtenir votre nouvel achat rapidement. Les meilleurs choix de la vente peuvent être trouvés ci-dessous, mais une liste complète des offres MacBook Pro, y compris des réductions sur les modèles actuels, peut être trouvée dans notre Guide des prix pour Mac.

629 $ Mac mini

Mac mini 2018 (3,6 GHz, 8 Go, 128 Go): 629 $ (170 $ de rabais)

Et encore plus d’offres Mac mini …

Offres de clôture du MacBook Pro 13 pouces

Offres de dédouanement pour MacBook Pro 15 pouces

Prix ​​record sur Logitech Crayon

Logitech Crayon peut être utilisé pour dessiner sur l’iPad Pro d’Apple

Logitech Crayon: 34,99 $ (50% de rabais)

Verizon Wireless a aujourd’hui réduit le prix du Logitech Crayon pour iPad d’Apple à seulement 34,99 $. Il s’agit d’une réduction de 50% et dépasse le prix actuel d’Amazon de plus de 27 $. Avec de nombreuses familles coincées à la maison, cet accessoire pratique peut améliorer l’apprentissage en ligne et la créativité des enfants et des adultes. Découvrez notre comparaison pratique Logitech Crayon vs Apple Pencil.

Appareils compatibles

IPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

Numéros de modèle: A1876, A2014, A1895, A1983

IPad Pro 11 pouces

Numéros de modèle: A1980, A2013, A1934, A1979

IPad 10,2 pouces (7e génération)

iPad (6e génération)

Numéros de modèle: A1893, A1954

iPad Air (3e génération)

Numéros de modèle: A2152, A2123, A2153, A2154

iPad mini (5e génération)

Numéros de modèle: A2133, A2124, A2126, A2125

* Tous les modèles d’iPad doivent être mis à jour vers iOS 12.2 et supérieur

Économisez sur iPad et Fire HD 10

Le Fire HD 10 d’Amazon est en vente pour les membres Prime

Amazon Fire HD 10: 99 $ * (50 $ de rabais)

* Le prix est valable pour les membres Amazon Prime.

Si vous avez besoin d’un iPad pour accompagner votre nouveau Logitech Crayon, de nombreuses offres iPad sont en cours en ce moment.

La tablette Fire HD 10 d’Amazon est également réduit à 99 $ pour les membres Prime. Ce prix reflète une remise de 50 $ sur la vente au détail. L’écran de 10,2 pouces offre une résolution 1080p Full HD et une durée de vie de la batterie plus longue par rapport aux modèles précédents, jusqu’à 12 heures. Découvrez comment il a fonctionné dans notre comparaison Amazon Fire HD 10 vs iPad.

Offres iPad de 10,2 pouces

Liquidation iPad Pro 11 pouces

IPad Pro 11 pouces 2018 (64 Go, Wi-Fi): 699 $ (100 $ de rabais)

IPad Pro 11 pouces 2018 (64 Go, Wi-Fi + cellulaire): 849,99 $ (100 $ de rabais)

IPad Pro 11 pouces 2018 (256 Go, Wi-Fi): 799,99 $ (150 $ de rabais)

IPad Pro 11 pouces 2018 (512 Go, Wi-Fi): 999,99 $ (150 $ de rabais)

IPad Pro 11 pouces 2018 (512 Go, Wi-Fi + cellulaire): 1149,98 $ (150 $ de rabais)

IPad Pro 11 pouces 2018 (1 To, Wi-Fi): 1199,99 $ (150 $ de rabais)

IPad Pro 11 pouces 2018 (1 To, Wi-Fi + Cellular): 1349,99 $ (150 $ de rabais)

Offres sur encore plus de modèles …

IPad Pro 12,9 pouces 2018

IPad Pro 12,9 pouces 2018 (64 Go, Wi-Fi): 899,99 $ (100 $ de rabais)

IPad Pro 12,9 pouces 2018 (64 Go, Wi-Fi): 1049,98 $ (100 $ de rabais)

IPad Pro 12,9 pouces 2018 (256 Go, Wi-Fi): 999,99 $ (150 $ de rabais)

IPad Pro 12,9 pouces 2018 (256 Go, Wi-Fi + cellulaire): 1149,99 $ (150 $ de rabais)

IPad Pro 12,9 pouces 2018 (512 Go, Wi-Fi): 1199,99 $ (150 $ de rabais)

IPad Pro 12,9 po 2018 (512 Go, Wi-Fi + cellulaire): 1439 $ (60 $ de rabais)

IPad Pro 12,9 pouces 2018 (1 To, Wi-Fi): 1399,99 $ (150 $ de rabais)

IPad Pro 12,9 pouces 2018 (1 To, Wi-Fi + Cellular): 1549,99 $ (150 $ de rabais)

Et bien d’autres offres de liquidation iPad …

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, Office 365 et plus. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.