La bague intelligente d’Apple peut s’étendre pour couvrir un doigt entier

Un anneau intelligent conçu par Apple pourrait présenter une conception extensible, qui peut étendre la longueur de l’anneau pour en faire un tube de la taille d’un doigt, lui permettant d’utiliser plus de capteurs et d’exécuter d’autres fonctions qu’un anneau plus petit et simple.

Echo Loop d’Amazon, un exemple de bague intelligente.

Une bague intelligente a le potentiel de fournir aux utilisateurs des fonctionnalités similaires à une Apple Watch, mais dans un boîtier plus petit qui ne prend pas de place sur le poignet d’un utilisateur. Alors qu’une partie du défi de la conception d’un anneau intelligent consiste à entasser des composants dans un petit espace, il y a aussi le problème de sa taille offrant peu d’opportunités pour les capteurs intégrés à utiliser en raison d’un manque de surface, ainsi que pour que les utilisateurs le contrôlent avec précision.

Dans un brevet octroyé mardi par le U.S.Patent and Trademark Office intitulé “Expandable Ring Device”, Apple suggère que la taille d’une bague intelligente n’est pas nécessairement statique. Alors que le nom du brevet fait allusion à une conception unique, le dossier fait référence aux façons dont l’anneau pourrait être élargi en un tube plus long qui couvre plus du doigt, y compris des jointures.

L’utilisation proposée par Apple pour l’anneau intelligent doit être utilisée comme contrôleur pour d’autres appareils, comme un remplacement pour les gants à retour de force ou pour remplacer les systèmes de retour haptique dans les smartphones pour économiser la batterie.

Un exemple de la façon dont l’anneau intelligent pourrait s’étendre sur deux articulations.

Le dispositif pourrait comprendre un boîtier avec une variété de capteurs, y compris des capteurs de force, des capteurs à ultrasons, des unités de mesure inertielle, des capteurs optiques et des capteurs tactiles, qui peuvent être utilisés pour recueillir des données de l’utilisateur. Une rétroaction haptique pourrait également être fournie en ajoutant des éléments générateurs de vibrations dans les mêmes régions, tandis que les circuits de commande géreraient la transmission d’informations vers et depuis un dispositif hôte.

L’anneau peut comprendre un corps principal annulaire avec une partie extensible qui peut s’étendre le long du doigt vers la pointe. Selon la conception, cela peut comprendre un volet avec une charnière, un élément de boîtier rotatif, des segments de boîtier emboîtés extensibles pour une expansion réglable ou d’autres structures qui peuvent permettre à la partie étendue de se déplacer par rapport au corps principal.

Une structure de support interne potentielle pour l’expansion d’un anneau intelligent.

L’extension pourrait inclure un cadre interne réglable avec des pieds télescopiques et un couvercle, le rendant plus rigide et garantissant une détection plus sûre des entrées tactiles ou forcées. Des capteurs pourraient être inclus dans la partie extensible, leur permettant d’être accessibles et utilisés uniquement dans un état étendu, tandis que d’autres capteurs peuvent être accessibles à la fois dans des états étendus et contractés.

En étendant l’anneau sur les articulations, des capteurs de contrainte sur le boîtier pourraient permettre à l’anneau de déterminer jusqu’où un doigt s’est plié. Cela pourrait permettre un contrôle granulaire d’une fonction dans le cadre d’un geste physique.

Apple propose également que l’anneau puisse inclure des boutons rotatifs et d’autres éléments d’entrée sur le boîtier de l’anneau principal.

Exemples de commandes rotatives pour un anneau intelligent.

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais bien que l’existence d’un brevet indique des domaines d’intérêt pour les efforts de recherche et développement de l’entreprise, rien ne garantit qu’un produit ou service utilisera les concepts à l’avenir.

Le brevet répertorie ses inventeurs comme Paul X. Wang et Dinesh C. Mathew. L’architecte de conception de produits Wang est apparu sur un certain nombre de brevets Apple, y compris la refonte de la feuille de verre unique iMac et un système de rétroaction haptique pour l’Apple Pencil, tandis que Matthew est lié à un MacBook à énergie solaire ainsi qu’au Mac en verre, entre autres brevets dépôts.

Apple a étudié la possibilité d’utiliser des anneaux intelligents pendant un certain temps, y compris un design d’octobre 2019 impliquant un écran tactile monté sur les doigts capable d’envoyer des commandes à un autre appareil à proximité. Un brevet de novembre 2019 a suggéré qu’un anneau intelligent pourrait aider à détecter le mouvement d’un utilisateur pour la réalité augmentée ou la réalité virtuelle.

Apple est également loin d’être le premier à commercialiser une bague intelligente. Mis à part les efforts à plus petite échelle, le premier lancement d’Amazon est sans doute la bague Echo Loop, un accessoire en titane qui offrait aux utilisateurs un moyen de parler à Alexa avec leur doigt, et abritant une combinaison de microphones à bouton et d’un petit moteur pour un retour haptique.