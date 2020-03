La bande-annonce “ Trying ” montre des problèmes d’adoption dans la comédie britannique Apple TV +

Apple a publié une bande-annonce pour “Trying”, une comédie Apple TV + sur les épreuves et les tribulations d’un couple qui ne peut pas avoir un enfant qui tente de convaincre un panel d’adoption qu’ils sont des parents appropriés.

Annoncée à l’origine en janvier, la bande-annonce YouTube de “Trying” sur Apple TV montre la première tentative d’Apple à une émission de télévision britannique. Comédie, le spectacle est centré sur Nikki et Jason, un couple joué par Ester Smith et Rafe Spall, qui essaient de fonder une famille.

Après plusieurs tentatives infructueuses de tomber enceinte, le couple a choisi de passer par le processus d’adoption, avec l’émission suivant ce voyage. Rendre les choses plus difficiles pour le couple est un besoin de prouver leur valeur à un panel d’adoption, malgré le fait que “leurs amis dysfonctionnels, leur famille de boulet et leurs vies chaotiques” puissent gêner.

Avec Smith et Spall, l’émission présente Imelda Staunton, lauréate du prix BAFTA, Ophelia Lovibond et Oliver Chris. Écrit par Andy Wolton, le spectacle est une production conjointe d’Apple TV + et de BBC Studios.

Tous les épisodes de Trying seront disponibles à regarder le 1er mai via l’application Apple TV dans le cadre de l’abonnement Apple TV +.