La caméra intérieure intelligente Netatmo associe la vidéo sécurisée HomeKit à la reconnaissance faciale AI

La caméra intérieure Netatmo n’est pas un nouveau produit, mais ce qui est nouveau, c’est une nouvelle mise à jour du micrologiciel qui s’appuie sur sa prise en charge HomeKit initiale en ajoutant la prise en charge de la vidéo sécurisée HomeKit. Nous avons mis à jour notre caméra vers le dernier firmware pour tester la caméra avec toutes ses fonctionnalités promises.

Caméra intérieure intelligente Netatmo

Comme tous les produits HomeKit, commencer avec la caméra Netatmo Indoor est extrêmement simple. Inclus dans la boîte, vous avez l’appareil photo lui-même, un câble micro USB pour l’alimentation et un câble micro USB dédié avec un adaptateur mural. Il existe également un ensemble d’autocollants de sécurité Netatmo pour vos portes ou fenêtres pour avertir les éventuels intrus de votre surveillance de la sécurité.

Branchez l’appareil photo, scannez le code HomeKit et vous êtes prêt à aller aussi loin que HomeKit. Vous pouvez déverrouiller des fonctionnalités supplémentaires lorsque vous téléchargez l’application Netatmo Security, qui est l’application utilisée par la caméra intérieure Netatmo, la caméra de bienvenue et le détecteur de fumée.

L’IO arrière de la caméra intérieure intelligente Netatmo

La caméra est une affaire simple, un corps en aluminium anodisé élégant qui apparaît comme une couleur champagne ou cuivre clair. Le haut et le bas ont des accents blancs et un ovale noir orne l’avant et cache les différents capteurs et module de caméra. À l’arrière se trouve un port Ethernet pour le câblage de l’unité, un port micro USB pour l’alimentation et un emplacement SD pour le stockage local.

Logo Netatmo sur le devant de la caméra intérieure intelligente

Au bas de l’appareil photo se trouve un pied en silicone qui devrait l’aider à rester en place. Malheureusement, l’appareil photo est assez léger, ce qui signifie que parfois l’appareil photo peut toujours se déplacer lorsque le câble est touché. Ce câble est assez rigide, ce qui signifie que même garder la caméra dans la bonne direction peut être difficile à moins que le câble ne revienne directement.

Netatmo utilise son application de sécurité avec la Smart Indoor Camera, qui est la même application qui se couple avec son détecteur de fumée et sa caméra extérieure. Il vous guide à travers le processus de configuration de HomeKit avant de vous faire savoir ce que l’application de sécurité offre en termes de fonctionnalités. À savoir, la reconnaissance faciale de l’IA.

Utilisation de la caméra intérieure intelligente avec l’application Netatmo Security

Chronologie des activités dans l’application Netatmo Security

Avec la caméra ajoutée à l’application Netatmo Security, un instantané du flux se trouve en bas de l’écran. Vous pouvez appuyer sur la flèche vers le haut – ou balayer vers le haut – pour déplacer le flux vers le haut de l’écran et afficher la chronologie de l’activité. Le flux peut également passer en plein écran.

La chronologie montre toute activité liée à la caméra, qu’il s’agisse d’occurrences de systèmes de caméra telles que les redémarrages ou les mises à jour logicielles, le démarrage ou l’arrêt de la caméra en fonction des règles HomeKit, les mouvements détectés ou les personnes entrant dans le champ de vision de la caméra.

Profil de visiteur dans l’application Netatmo Security

Chaque fois qu’une personne est détectée, la caméra utilisera l’intelligence artificielle pour essayer d’identifier le visage en fonction des personnes précédentes qui sont entrées dans la maison. Plus un visage est vu, plus l’appareil photo les reconnaîtra et plus le profil sera construit. Si un appareil photo n’est jamais sûr d’un visage, il fait preuve de prudence et vous alerte en tant que personne inconnue.

Si une personne inconnue est signalée, vous pouvez appuyer longuement sur le visage et choisir modifier. Vous pouvez nommer la personne si elle est nouvelle ou l’attribuer à une personne existante que la caméra connaît. Il vous demandera également de confirmer ou de refuser des images supplémentaires qui, selon lui, pourraient être la même personne. Cela ressemble beaucoup à la fonction Face trouvée dans Apple Photos.

Lorsque vous avez le profil d’une personne, vous pouvez indiquer si c’est vous ou non, si vous souhaitez être averti de son arrivée – et à quelles heures, et s’il faut enregistrer ou non les vues de cette personne.

Contrôles de notification de Netatmo

Mis à part les visages, vous pouvez être assez précis avec les notifications de l’application de sécurité. Dans les paramètres, vous pouvez entrer et choisir ce qui se passe lorsqu’il voit des visages inconnus, des personnes en général, des animaux, d’autres mouvements ou entend une alarme. Tout cela peut être réglé lorsque quelqu’un est à la maison contre quand tout le monde est absent.

Connexion à la vidéo sécurisée HomeKit

Netatmo a fait un travail de standup en offrant des fonctionnalités qui dépassent le cadre de HomeKit, mais HomeKit est toujours crucial et c’est une raison importante pour laquelle de nombreux utilisateurs lisent ceci en ce moment.

L’intégration HomeKit de la Smart Indoor Camera est aussi bonne que tout et est aussi bonne que possible avec l’inclusion récente du support HomeKit Secure Video.

Pour les bases de HomeKit, la caméra peut être visualisée à partir de l’application Home ou accessible via Siri. Demandez simplement à Siri de “me montrer la caméra du salon” et un flux en direct sera récupéré. L’application Home affiche également le capteur de mouvement et le capteur d’occupation de la caméra. Par défaut, iOS 13 regroupe ces accessoires, mais ils peuvent facilement être dissociés.

Avec ces capteurs, d’autres accessoires peuvent être contrôlés. Les lumières peuvent s’allumer lorsqu’un mouvement est détecté ou vous pouvez recevoir une notification d’accueil lorsque l’occupation est détectée. J’adore avoir ceci à la porte d’entrée et chaque fois que nous entrons, la lumière de l’entrée s’allumera – mais seulement si c’est la nuit tombée.

Vidéo enregistrée d’un intrus grâce à Secure HomeKit Video dans l’application Home

Ensuite, nous avons HomeKit Secure Video qui va plus loin. HomeKit Secure Video vous permet d’enregistrer sur iCloud, entièrement crypté. Si vous avez le plan de stockage iCloud de 200 Go, vous obtenez dix jours d’historique pour une seule caméra et si vous avez le plan 2 To, vous pouvez ajouter jusqu’à cinq caméras.

Appuyez sur le flux de la caméra en direct dans l’application Accueil pour afficher la chronologie de l’activité de mouvement enregistrée au bas de l’écran. Il désignera les personnes par rapport aux véhicules par rapport à toute autre motion. Ces clips peuvent également être partagés et enregistrés sur la pellicule.

Options d’enregistrement pour HomeKit Secure Video

HomeKit possède des paramètres de sécurité stricts qui peuvent être mis en œuvre tant pendant que les utilisateurs sont à la maison que lorsqu’ils sont absents. La caméra peut être désactivée, ce qui signifie qu’elle ne fait absolument rien et n’est accessible à aucun autre utilisateur. Ensuite, il peut toujours garder la caméra éteinte mais sera utilisé pour détecter le mouvement qui est nécessaire pour toutes les règles d’automatisation basées sur le mouvement qui sont configurées. Il existe un mode de flux qui permettrait aux utilisateurs de voir ce qui se passe sur la caméra, et enfin de diffuser et de permettre le mode d’enregistrement qui fait exactement ce que son nom l’indique.

Normalement, nous réglons la caméra pour détecter l’activité lorsque nous sommes à la maison et pour diffuser et enregistrer lorsque nous sommes absents. En ce qui concerne quoi enregistrer, iCloud vous permet d’enregistrer tout mouvement ou mouvement spécifique, y compris les personnes, les animaux ou les véhicules.

Vivre avec la caméra intérieure intelligente

Nous avons essayé de nombreuses caméras différentes pour la maison intelligente, mais seul Netatmo a insisté pour placer cette caméra à l’entrée de votre maison, plutôt que dans les espaces de vie communs. Bien sûr, vous pouvez déposer cet appareil photo où vous le souhaitez, mais Netatmo met en évidence son utilisation à l’entrée de la maison où il peut clairement voir les visages lorsqu’ils entrent.

Un visage inconnu détecté sur l’application Netatmo Security

Ceci est important pour la confidentialité et peut être plus acceptable pour ceux qui craignent d’ajouter une caméra à l’intérieur de leur maison.

En identifiant les visages, la caméra est beaucoup plus privée car elle n’enregistrera que les utilisateurs qu’elle ne connaît pas. Cela réduit considérablement le déluge de ballonnements de notification qui est beaucoup trop courant avec vos appareils photo intelligents. Si vous êtes constamment bombardé de notifications errantes, vous commencez à les ignorer. Si la caméra ne vous alerte que les plus importantes, vous en prendrez absolument note car il n’y a pas d’alertes non importantes.

La caméra intérieure intelligente Netatmo

Nous aimons également la possibilité de vous alerter d’une sirène. Il peut s’agir d’un détecteur de CO, d’un détecteur de fumée ou d’un système de sécurité. Même ceux qui ne sont pas «intelligents» sont inclus. La caméra Netatmo les entend, peut commencer l’enregistrement, puis vous informe qu’une alarme se déclenche.

Les caméras comme celle-ci ont clairement l’aspect sécurité, mais elles peuvent également être des outils essentiels pour les soignants et les parents. Vous pouvez être alerté spécifiquement lorsque vos enfants rentrent de l’école chaque jour. Si vous surveillez un être cher vieillissant, vous pouvez voir s’il part un jour, si quelqu’un entre chez lui ou si quelque chose a mal tourné. C’est beaucoup moins intrusif et plus pratique pour une grande partie de la population. Sans parler de la tranquillité d’esprit supplémentaire.

Netatmo est également allé au-delà de tout ce qui concerne les plans d’abonnement. Contrairement à Arlo, Logitech et bien d’autres, aucun pan d’abonnement n’est nécessaire pour déverrouiller toutes ses fonctionnalités. Toutes les fonctionnalités sont disponibles dès la sortie de l’emballage, y compris l’identification des mouvements, la chronologie étendue, les notifications riches, etc.

L’un des deux autocollants de sécurité inclus avec la caméra intérieure intelligente Netatmo

Pas même l’enregistrement dans le cloud. Vous avez HomeKit Secure Video pour enregistrer en utilisant simplement votre plan de stockage iCloud ou vous pouvez compter sur la carte micro SD locale, Dropbox ou votre propre serveur FTP. De cette façon, vous pouvez enregistrer autant de séquences que vous avez de stockage.

Il existe des caméras bon marché et économiques comme Wyze, qui sont une option attrayante, mais elles ont récemment subi des failles de sécurité et sont loin derrière en ce qui concerne les fonctionnalités. Ils ont une qualité de construction en plastique bon marché, seulement un champ de vision de 110 degrés (contre 130 degrés), ont un plan d’abonnement supplémentaire, pas de fonctionnalités intelligentes AI, pas de support HomeKit et des notifications constantes. Bien que la caméra Netatmo soit plus, nous pensons qu’elle est entièrement justifiée.

La certification HomeKit, la qualité de la construction en aluminium, l’absence de toute forme de plan d’abonnement nécessaire, les nouvelles mises à jour de fonctionnalités, l’IA avancée contribuent toutes au prix plus élevé que certains de ses concurrents.

Devriez-vous acheter la caméra intérieure intelligente Netatmo?

Avec les caméras, cela dépend entièrement de ce que vous recherchez. La fonctionnalité d’IA qui détecte automatiquement les visages pour vous identifier uniquement de certains utilisateurs et s’éteint automatiquement quand elle en voit d’autres est énorme et c’est une raison assez simple pour que nous choisissions cela par rapport aux modèles concurrents.

La boîte de la caméra intérieure intelligente Netatmo

Tout n’est pas parfait avec l’appareil photo. C’est un peu léger. Pour un stockage illimité, vous devez savoir comment configurer votre propre FTP ou avoir Dropbox – ou au moins bien gérer votre carte SD. HomeKit a toujours des caméras qui ne répondent pas à l’occasion, ce qui n’est pas le défaut de Netatmo.

Mis à part cela, la caméra a fière allure, fonctionne parfaitement bien et ne compte pas sur nous pour ajouter un autre plan d’abonnement à nos factures mensuelles.

Avantages de la caméra intérieure intelligente Netatmo

Design élégant en aluminium

L’IA intelligente peut identifier les visages pour la confidentialité et des notifications plus intelligentes

Aucun plan d’abonnement nécessaire avec toutes les fonctionnalités disponibles dès la sortie de la boîte

Prise en charge de HomeKit et HomeKit Secure Video

Excellente application

Drobox, iCloud, FTP et carte micro SD locale comme options de stockage

Peut avertir les utilisateurs des alarmes sonores

l’accès à Internet

Contre Netatmo Smart Indoor Camera

Caméra lumineuse qui peut bouger si elle n’est pas bien placée

Aucun enregistrement cloud de Netatmo (pour ceux qui le souhaitent)

HomeKit Secure Video peut encore parfois avoir des hoquets

Plus cher que les autres appareils photo

Évaluation: 4 sur 5

Où acheter

La caméra intérieure intelligente Netatmo peut actuellement être récupérée sur Amazon pour 191 $. Toutes les caméras seront mises à jour automatiquement pour ajouter la prise en charge de la vidéo HomeKit Secure.