La caméra intérieure intelligente Netatmo prend désormais en charge la vidéo sécurisée HomeKit

Netatmo a enfin ajouté la prise en charge de la vidéo sécurisée HomeKit d’Apple à sa caméra intérieure intelligente, apportant la compatibilité de la fonctionnalité vidéo de la plate-forme de maison intelligente au matériel de sécurité et de surveillance domestique.

Publiée mardi, la mise à jour gratuite et automatique de la caméra intérieure intelligente Netatmo a commencé à être déployée pour les utilisateurs, et sera disponible à installer sur toutes les caméras au cours des prochains jours.

L’ajout de HomeKit Secure Video améliore la fonctionnalité HomeKit existante de la caméra, qui comprenait la possibilité de demander à Siri d’ouvrir le flux de la caméra, pour inclure des fonctionnalités supplémentaires conçues spécifiquement pour les appareils vidéo. En utilisant HomeKit Secure Video, il sera possible pour les utilisateurs de configurer leur caméra pour stocker le flux en direct sur leur compte iCloud, ainsi que les options existantes pour le stockage microSD et d’autres alternatives de stockage en ligne.

Sous HomeKit Secure Video, les propriétaires de la caméra intérieure intelligente bénéficieront du stockage automatique de leurs vidéos pendant dix jours sur iCloud, envoyées à l’aide d’un cryptage de bout en bout, sans que cela n’affecte leur capacité de stockage. Le stockage après dix jours peut être effectué, mais sera pris en compte dans la limite de stockage.

Via l’application Home, les utilisateurs pourront accéder à la chronologie et définir leurs préférences d’enregistrement, telles que configurer la caméra pour qu’elle réagisse différemment si l’utilisateur est à la maison ou à l’extérieur, pour détecter une activité uniquement, et pour diffuser ou pour diffuser et enregistrer .

HomeKit Secure Video nécessite un abonnement au plan iCloud de 200 Go pour fonctionner avec une caméra, avec jusqu’à cinq caméras prises en charge sur le plan iCloud de 2 To. Un hub Apple pour HomeKit est également requis, qui peut être un iPad exécutant iOS 13.2, une Apple TV ou HomePod.

La caméra intérieure intelligente Netatmo est au prix de 199,99 $, sans abonnement supplémentaire requis pour le streaming ou le stockage de séquences.

Une mise à jour sera disponible pour la caméra extérieure intelligente afin d’ajouter la prise en charge de la vidéo sécurisée HomeKit plus tard en 2020. La sonnette vidéo intelligente devrait également être compatible, mais elle n’a pas encore été publiée.