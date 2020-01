La caméra selfie de l’iPhone 11 Pro Max d’Apple tombe à la 10e place du classement DxOMark

Malgré les améliorations matérielles et logicielles par rapport au modèle de 2018, l’iPhone d’Apple a perdu six places dans les classements de qualité des caméras frontales du spécialiste de l’imagerie DxOMark alors que la concurrence de goûts de Huawei et de Samsung s’intensifie.

Selon un examen complet de l’iPhone 11 Pro Max publié lundi par DxOMark, la caméra selfie de 12 mégapixels du smartphone, et apparemment celle de l’iPhone 11 et 11 Pro qui partage des composants avec le produit phare de 6,5 pouces, a obtenu un score total de 91 points par rapport aux 82 points marqués par l’iPhone XS Max l’année dernière.

La performance place 11 Pro Max dans le top 10 de l’entreprise derrière Huawei nova 6 5G (100), Samsung Galaxy Note 10+ 5G (99), Asus ZenFone 6 (98), Samsung Galaxy S10 5G (97), Samsung Galaxy S10 + (96), Huawei Mate 30 Pro (93), Google Pixel 3 (92), Google Pixel 4 (92) et Samsung Galaxy Note 9 (92).

Comme indiqué dans le rapport, 11 Pro Max ont marqué 93 points sur une collection de tests de photos et 90 points sur une évaluation vidéo correspondante, présentant une forte reproduction des couleurs et une mise au point à tous les niveaux. Le bruit d’image était un point faible pour les photos et les vidéos, tandis que les photos souffraient de mauvaises performances de texture. Fait intéressant, DxOMark a constaté que la caméra selfie de l’iPhone produisait moins d’artefacts vidéo que de défauts de photo.

Le bruit des notes fermes est un problème distinct pour la caméra selfie du 11 Pro Max, à la fois à l’extérieur et dans des situations de faible luminosité. Des exemples de photos révèlent un bruit visible pendant la prise de vue en intérieur qui se traduit par des détails plus bas et une image globale boueuse.

Apple est salué pour son travail sur le bokeh, avec des tests confirmant TrueDepth comme une solution de détection de profondeur leader de l’industrie. Les fonctionnalités pilotées par logiciel comme Smart HDR sont également appréciées, tout comme la décision d’Apple de passer à un objectif à angle plus large.

Le rapport d’aujourd’hui marque la fin de l’évaluation de l’iPhone 11 Pro Max de DxOMark. La firme a initialement évalué les performances audio du combiné en octobre et a suivi la semaine dernière des tests de la caméra arrière du combiné.