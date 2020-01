La carte Apple arrive, les auditeurs de Siri et les guerres commerciales s’intensifient

En août 2019, la carte Apple a été officiellement lancée. Dans le même temps, la société a dû réévaluer la possibilité d’écouter les enregistrements Siri, et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont compliquées.

Août 2019: FileMaker fait revivre l’ancien nom Claris (à gauche); Apple Card se lance (au centre) l et Siri vous écoute (à droite)

Étant donné que tout au long de 2019, Apple a lancé au moins autant de mises à jour matérielles majeures que jamais, cette année encore, c’est comme lorsque la société a basculé vers les services. En août, nous avions Apple News + et nous savions que nous recevions à la fois Apple TV + et Apple Arcade. Mais c’est le lancement de la carte Apple ce mois-ci qui pourrait finir par être le plus important.

Carte Apple

Environ six mois après son dévoilement, et à la suite d’une série de tests internes, la carte Apple s’est finalement ouverte aux applications en août 2019.

Initialement disponible uniquement sur invitation – ce qui ne s’est pas déroulé sans problème – la carte Apple a été officiellement ouverte à tous les candidats éligibles le 20 août.

Il est concevable que l’Apple Card soit le succès le plus rapide de l’entreprise. Peu avant sa publication, une enquête a révélé que l’intérêt des consommateurs était “remarquablement élevé”, par exemple.

La carte Apple est enfin là.

Il est apparu que Goldman Sachs, la banque émettrice, s’attendait à de grandes choses parce qu’elle mettait son argent là où se trouve sa bouche. Il semblerait qu’il dépensait 350 $ pour chaque inscription à une carte Apple, bien que, séparément, il ait été suggéré qu’il accepte également des candidats “subprime”.

C’est une carte de crédit, vous devez donc savoir dans quoi vous vous embarquez, mais il y avait deux autres signes de succès.

Tout d’abord, Tim Cook a été obligé de dire que oui, oui, d’accord, nous apporterons la carte Apple à plus de pays, déjà assez. Et, deuxièmement, les premiers utilisateurs ont constaté que la carte physique montre l’usure.

Ils l’ont peut-être simplement retiré à plusieurs reprises des portefeuilles et des sacs à main pour le montrer, l’esprit. Admettez-le – vous feriez de même. C’est la carte de crédit qui retentit lorsque vous la déposez sur la table.

En parlant de clangers

Samsung a dévoilé le Galaxy Note 10 mais a oublié quelque chose. Une prise casque. Après s’être moqué impitoyablement d’Apple pour avoir retiré la prise, Samsung avait fait exactement la même chose.

Mais il y avait une différence. Dans l’espoir que personne ne le remarquerait, Samsung a également supprimé autre chose: la société a supprimé son annonce vidéo anti-Apple sur le sujet.

Ça ne l’a pas très bien fait. Recherchez-le sur YouTube, et c’est vrai, l’annonce américaine a disparu. Mais le compte Samsung portugais l’a toujours, et c’est en anglais.

Pendant ce temps, au Samsung Unpacked, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a évoqué le partenariat entre les deux sociétés. Et Microsoft, semi-accidentellement, a publié une nouvelle version du navigateur Microsoft Edge pour Mac.

Ce n’était pas accidentel. Ce n’est pas comme si Microsoft ne savait pas qu’il le faisait. Microsoft Edge utilise le moteur de Google Chrome et comme c’est sur Mac, il en est de même pour Edge.

Quelle que soit la raison pour laquelle nous l’avons, et quoi que nous puissions nous attendre à ce que Microsoft prenne en charge à l’avenir, cette dernière version a introduit une fonctionnalité clé appelée Collections. C’était encore une version bêta et un peu feuilletée, mais cela a ajouté des installations pour que les chercheurs puissent rassembler leurs travaux.

Compliqué

Cette fonctionnalité de recherche sur les collections sert à gérer les informations que vous collectez en ligne et si vous vouliez les tester sur quoi que ce soit, la Maison Blanche était occupée à vous donner beaucoup, beaucoup de données à suivre et à mettre à jour et à rester au courant.

Pendant tous les mois au cours desquels les États-Unis et la Chine ont eu leur différend commercial actuel, il semblait que août 2019 était le plus compliqué.

Dès le 1er août, le président Trump a menacé d’un tarif de 10% sur l’électronique, qui devait commencer un mois plus tard. Il a ensuite suggéré qu’il était ouvert aux discussions avec la Chine, mais en attendant il a dîné avec Tim Cook pour en discuter.

Steve Jobs et Steve Wozniak ont-ils jamais imaginé qu’Apple devait faire pression sur le gouvernement?

Après cela, le président a salué les compétences en communication de Cook et a déclaré qu’il avait fait valoir que Apple était excusé des tarifs.

Nous ne connaîtrons jamais tous les détails, mais quelque temps après le dîner de Cook, la Maison Blanche a apporté quelques changements.

“Certains produits sont retirés de la liste tarifaire pour des raisons de santé, de sécurité, de sécurité nationale et d’autres facteurs et ne seront pas soumis à des tarifs supplémentaires de 10 pour cent”, a indiqué le représentant américain au commerce dans un communiqué le 13 août.

Cependant, au 23 août, les choses changeaient à nouveau.

“Notre pays a perdu, stupidement, des milliards de dollars avec la Chine au fil des ans”, a tweeté le président. “Nous n’avons pas besoin de la Chine et, franchement, ce serait beaucoup mieux sans eux. Les énormes sommes d’argent que la Chine a faites et volées aux États-Unis, année après année, pendant des décennies, vont et doivent ARRÊTER.”

Par conséquent, tout au long du mois d’août, la valeur de l’action d’Apple était, pour le moins, intéressante, et la société était à l’étude pour voir ce qu’elle pouvait et allait faire. Apple était censé absorber toute augmentation potentielle des prix des tarifs plutôt que de les répercuter sur le consommateur, par exemple.

Ensuite, Apple a vu de nombreuses options pour réduire l’impact de tout tarif, y compris l’exploitation d’une baisse perçue des coûts de production sur l’iPhone.

Pour nous

Le résultat direct, pour nous, de tout l’impact politique sur Apple, pourrait être que les iPhones sont devenus plus chers. Pourtant, ce n’est un problème que si vous envisagez d’en acheter un, et il y avait des raisons de soupçonner que les iPhones de 2019 n’allaient pas être géniaux. Pas quand ce sont les modèles 2020 qui vont obtenir la 5G.

La société financière Nomura Instinet pensait que cela arriverait, avec elle disant que les iPhones 2019 s’en tireraient mal. Par souci de rigueur, il a également déclaré que tout le monde avait tort quant à la demande pour les iPhones 5G de 2020.

Apparemment, juste parce que vous et nous voulons vraiment la 5G, cela ne signifie pas que quelqu’un d’autre le veut.

Apple lui-même ne semblait pas s’attendre à un brûleur d’étable avec l’iPhone 11, respectant apparemment les prévisions de vente à peu près la même que l’année dernière.

Quels que soient les volumes de ventes prévus, cependant, Apple chercherait désormais à inclure le mot «Pro» dans certains modèles d’iPhone. Ce n’est qu’un nom, mais cela a fait beaucoup de bruit.

Mais alors que nous parlons des futurs iPhones, les rapports sur la disparition de la gamme 2019 n’ont pas arrêté de prédictions sur les prochaines années du produit. Nous avons vu de solides informations selon lesquelles l’encoche pourrait disparaître, par exemple, et que Touch ID pourrait revenir en 2021.

Autre matériel

Ce n’est pas seulement l’iPhone qui pourrait obtenir la 5G non plus. Vous ne seriez pas surpris de le voir dans un futur iPad Pro, mais des sources disaient maintenant que nous pourrions même obtenir un MacBook Pro 5G en 2020.

La FAA pensait également aux machines MacBook Pro ce mois-ci. Il a décidé d’interdire le transport de modèles spécifiques sur les vols, ceux de 15 pouces de septembre 2015 à février 2017 qui ont fait l’objet du rappel volontaire d’Apple pour des problèmes de batterie.

Logiciel

Alors que nous attendions avec impatience ce qui allait suivre, à la fois avec le nouveau matériel et les prochaines versions d’iOS 13 et de macOS Catalina, FileMaker Inc se tournait également vers le passé. Elle remontait si loin dans sa propre chronologie qu’elle a cessé de s’appeler FileMaker Inc. Dans un clin d’œil à l’histoire d’Apple – bien que ce ne soit peut-être pas un clin d’œil très détaillé – la société s’est rebaptisée Claris.

Et puis il semblait que tout le monde, juste tout le monde, regardait Siri.

Amazon, Google et les assistants vocaux d’Apple enregistrent depuis longtemps nos demandes et amènent les êtres humains à écouter plus tard pour voir comment cela fonctionne. Tout n’est pas enregistré, tout n’est pas écouté et tout est anonymisé, mais les gens entendent ce que Siri a entendu et envoyé pour analyse.

En vérité, Apple aurait peut-être pu crier plus à ce sujet, mais il nous avait toujours dit qu’il le ferait. Néanmoins, un dénonciateur autoproclamé a contacté la presse pour savoir comment Siri nous écoute.

Cela faisait suite à des rapports précédents disant la même chose pour Google Assistant et Amazon Alexa.

Mais s’ils y étaient tous, au moins Apple a réagi le plus rapidement. Il a dit qu’il suspendrait le programme pendant l’enquête et nous pensions tous que oui, bien sûr, bien sûr.

Ça faisait. Apple a suspendu ce programme et a enquêté. Il n’a pas simplement ouvert une enquête et attendu que nous l’oublions, il a également publié ses conclusions. Avant la fin du mois, Apple a changé son fonctionnement et son contenu.

Mais en parlant de nous dire des choses, Apple a bouclé le mois en faisant son message cryptique habituel.

Par innovation uniquement

Nous savions qu’il y aurait de nouveaux iPhones annoncés en septembre, nous savions qu’il n’y en aurait peut-être pas grand-chose, mais nous ne connaissions pas la date. Jusqu’à maintenant.

Apple a révélé que le 10 septembre serait le jour où les nouveaux téléphones seraient annoncés – et il a appelé l’événement de cette année “By Innovation Only”.

Que ce soit pour dire aux opposants que les téléphones de cette année seraient bons, ou pour nous faire croire qu’ils pourraient l’être, nous le saurions bientôt.

