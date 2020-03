La carte Apple partage plus de données avec Goldman Sachs et obtient plus de détails sur les transactions

Apple partagera désormais plus de données anonymisées avec son partenaire financier, Goldman Sachs, dans l’espoir de changer la façon dont le crédit est offert aux nouveaux clients.

L’Apple Card obtient enfin des détails financiers supplémentaires pour ses transactions internes. Maintenant, au lieu de voir simplement “Apple Services” répertoriés sur une transaction, vous verrez des informations supplémentaires qui indiquent clairement ce qu’était cette transaction.

Il s’agit d’un changement tant attendu de la carte Apple. Ceux qui ont utilisé les «services Apple» se sont souvent demandé ce qu’ils payaient en examinant leur facture. Désormais, les transactions ajouteront des informations utiles, comme «iCloud Storage Plan» ou «Apple Music Subscription» aux frais.

La carte Apple gagne également une mise à jour de sa politique de confidentialité. Apple partagera désormais plus de données avec son partenaire financier, Goldman Sachs. Selon Apple, ces informations sont toujours anonymes et seront utilisées pour aider à créer un nouveau modèle d’attribution de crédit.

Le modèle pourrait être utilisé pour élargir qui peut obtenir du crédit, probablement une réponse aux allégations selon lesquelles la carte Apple discrimine en fonction du sexe.

De plus, il existe maintenant une option opt-in qui permet aux utilisateurs de partager plus de données personnelles avec Goldman Sachs s’ils ne sont pas approuvés pour la carte Apple au premier passage. Les données incluses seraient l’historique des achats de produits et de services Apple, depuis combien de temps un utilisateur possède un identifiant Apple et combien il dépense régulièrement avec Apple.

TechCrunch a fourni les nouveaux ajouts.

Vous pouvez être éligible à certains programmes Apple Card fournis par Goldman Sachs sur la base des informations fournies dans le cadre de votre demande. Apple peut savoir si vous recevez l’invitation à participer et si vous acceptez ou refusez l’invitation, et peut partager ces informations avec Goldman Sachs pour exécuter le programme. Apple ne connaîtra pas de détails supplémentaires sur votre participation au programme.

Apple peut utiliser des informations sur votre compte Apple, telles que le fait que vous possédez une carte Apple, à des fins de recherche et d’analyse internes, telles que les prévisions financières. Apple peut également utiliser des informations sur votre relation avec Apple, telles que les produits Apple que vous avez achetés, depuis combien de temps vous avez votre identifiant Apple et la fréquence à laquelle vous effectuez des transactions avec Apple, pour améliorer la carte Apple en aidant à identifier les mesures Apple qui peuvent vous aider. Goldman Sachs pour améliorer les décisions de crédit. Aucune information personnellement identifiable sur votre relation avec Apple ne sera partagée avec Goldman Sachs pour identifier les mesures Apple pertinentes. Vous pouvez désactiver cette utilisation ou vos informations de relation Apple en envoyant un e-mail à notre équipe de confidentialité à l’adresse [email protected] avec la ligne d’objet “Apple Relationship Data and Apple Card”. Les candidats et les titulaires de carte peuvent choisir de partager les paramètres identifiés avec Goldman Sachs pour réévaluer leur offre de crédit ou augmenter leur ligne de crédit. Apple peut partager des informations sur votre relation avec Apple avec nos fournisseurs de services, qui sont tenus de traiter les informations conformément à la présente notification et aux instructions Apple, sont tenus de prendre des mesures de sécurité raisonnables pour protéger toutes les informations personnelles reçues, et doivent supprimer les informations personnelles comme dès qu’ils ont terminé les services.

La nouvelle politique apparaît dans les mises à jour iOS 13.4, bien que la possibilité de choisir de partager des données personnelles ne se déploiera que plus tard.