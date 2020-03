La carte Mac Pro Afterburner d’Apple est désormais disponible pour un achat autonome

Ceux qui ont retenu la carte Afterburner pour économiser de l’argent peuvent désormais mettre à niveau à leur convenance – Apple a rendu la carte disponible à l’achat par ses propres moyens.

La carte Mac Pro Afterburner est livrée avec un prix de 2000 $. Alors que la carte était disponible lors de l’achat d’un Mac Pro, mercredi marque le premier jour où la carte a été disponible en tant qu’achat discret.

La carte peut désormais être précommandée via la boutique en ligne d’Apple, avec une date de livraison prévue entre le 30 mars et le 3 avril.

Afterburner est une carte pour Mac Pro conçue pour une utilisation dans la production vidéo. Plutôt que de s’appuyer sur le processeur ou les cartes graphiques, l’Afterburner prend le relais pour certaines tâches, en particulier celles relatives au codage et au décodage vidéo, libérant le reste des composants du système pour effectuer d’autres tâches.

La carte Afterburner est conçue pour accélérer les codecs ProRes et ProRes RAW, à savoir l’encodage et le décodage des codecs, ce qui représente une tâche lourde dans la plupart des cas. Apple affirme que la carte est capable de gérer jusqu’à six flux de vidéo 8K ProRes RAW simultanément à 30 images par seconde, ce qui la rend extrêmement utile pour les éditeurs vidéo travaillant au plus haut niveau possible.

Sur des spécifications vidéo moins exigeantes, il est capable de travailler jusqu’à 23 flux de vidéo 4K ProRes RAW à 30 images par seconde, ou à 4K ProRes 422, jusqu’à 16 flux vidéo.

En termes de compatibilité, Apple indique qu’il fonctionnera avec les codecs ProRes et ProRes RAW dans Final Cut Pro X, QuickTime Player X et les “applications tierces prises en charge”, bien que pour l’instant il ne soit pas clair de quoi il s’agira.