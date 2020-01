La carte SSD Sonnet Fusion Dual SATA offre une extension de stockage Mac Pro sur PCIe

Sonnet offre aux propriétaires de Mac Pro une option supplémentaire pour augmenter la capacité de leur poste de travail avec un stockage haute vitesse, avec la carte Fusion Dual SSD RAID PCIe 3.0 de 2,5 pouces permettant aux disques SATA à semi-conducteurs d’être installés via l’un des emplacements d’extension.

Contrairement à un PC ou à d’autres ordinateurs de bureau Mac, tels que les modèles Mac Pro précédents, l’itération actuelle de Mac Pro n’inclut aucune baie de lecteur pour installer facilement plus de stockage. Les clients souhaitant plus de stockage doivent soit utiliser une baie de disque de rechange avec les connexions SATA intégrées, utiliser des systèmes de stockage externes ou utiliser une carte d’extension qui offre plus de capacité.

La carte Fusion Dual SSD RAID PCIe 3.0 de 2,5 pouces de Sonnet offre une solution pour ceux qui souhaitent utiliser des SSD normaux, car elle se compose d’une carte d’extension qui s’insère dans un emplacement pour carte PCIe pleine longueur. Les SSD de 2,5 pouces sont maintenus par la carte, il n’est donc pas nécessaire d’inclure des câbles SATA ou d’alimentation supplémentaires, ni même d’acquérir un système de montage pour les disques.

Une fois connectés, les SSD sont gérés par le contrôleur RAID intégré, avec prise en charge des configurations RAID 0, RAID 1, Span et JBOD. Lorsqu’elle est configurée en RAID 0, la carte est capable de vitesses de transfert de données soutenues jusqu’à 1 000 Mo / s, avec une lecture RAID à 540 Mo / s et une écriture à 480 Mo / s.

La carte prend en charge jusqu’à deux SSD d’une capacité maximale de 4 téraoctets, avec une capacité totale potentielle de 8 téraoctets. Pour profiter davantage de la connexion PCIe 3.0, la carte comprend également un port USB-C SuperSpeed ​​qui se connecte à 10 Gb / s, ce qui peut également fournir une alimentation jusqu’à 15 watts.

Bien que la carte offre des avantages considérables aux nouveaux utilisateurs de Mac Pro, elle a également ses utilisations sur d’autres appareils, y compris les anciens modèles Mac Pro 2010 et 2012 avec des emplacements PCIe 3.0 gratuits, des PC et des périphériques d’extension externes Thunderbolt 3. La prise en charge est offerte pour macOS 10.10.5, macOS 10.12.6 et les versions ultérieures, mais pas macOS 10.11.

La carte Fusion Dual SSD RAID PCIe de 2,5 pouces sera disponible à l’achat à 129,95 $ à partir du 31 janvier.