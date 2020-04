La chaîne d’approvisionnement d’Apple réduit les effectifs à la suite de la réduction de la demande de coronavirus

Les employés des usines de fabrication de composants d’Apple disent que leurs heures sont réduites, et certains perdent des emplois, car le coronavirus a un impact plus important sur la demande mondiale de produits – et peut-être la date de sortie de l’iPhone 12 également.



Foxconn aurait licencié des travailleurs et annulé les heures supplémentaires habituelles en raison de retards d’Apple

Suite au rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo mardi selon lequel la gamme “iPhone 12” est susceptible de manquer la date de lancement régulière en septembre en raison de l’impact du coronavirus, les fabricants de composants disent qu’ils sont affectés. Les retards de production signifient désormais que la demande d’Apple est moindre et suffisamment importante pour que certains employés soient licenciés.

Selon le Financial Times, les travailleurs de l’usine de Foxconn à Zhengzhou disent qu’il n’y a plus eu d’heures supplémentaires depuis le 10 avril. De plus, les patrons de ce fournisseur d’iPhone le plus important ont apparemment encouragé le personnel à prendre des vacances.

Foxconn avait précédemment déclaré être de retour à la pleine production après la fermeture du coronavirus, mais bien sûr, cette production dépend des commandes d’Apple. Ce n’est pas seulement Foxconn qui est touché non plus, car le fabricant de processeurs Pegatron connaît également une baisse de la demande.

Une source anonyme de Pegatron aurait déclaré au Financial Times que “les ordres américains ne viennent pas, alors pourquoi garderions-nous tous les travailleurs?” La source a indiqué que Pegatron avait licencié environ un millier de travailleurs temporaires et contractuels.

Bien qu’il y ait eu des rumeurs persistantes et persistantes sur les retards du lancement d’Apple en septembre. Selon Ming-Chi Kuo, les iPhones devraient maintenant être dans leur phase de test de vérification technique, mais cela a été retardé en raison d’un changement significatif du système d’antenne 5G. De plus, les laboratoires qui effectueraient normalement les tests requis sont fermés.

Kuo estime que les tests ont été retardés d’un mois et que cela signifierait que les modèles “iPhone 12” et “iPhone 12 Pro” ne pourraient entrer en production de masse qu’en septembre. Il s’attend à ce que le plus grand “iPhone 12 Pro Max” ne soit pas prêt pour la production avant octobre.

En règle générale, les composants iPhone pour les versions d’automne sont en cours de construction, et il semble que cette étape ne se déroule pas dans des volumes typiques, ou pas du tout, pour le moment. Cela conduit à la production de masse de l’iPhone à partir de fin juillet ou août pour la disponibilité en septembre. L’iPhone X est entré en production de masse en septembre pour une disponibilité fin octobre et novembre.