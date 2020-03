La chaîne d’approvisionnement d’Apple se sent pincée par le coronavirus, mais l’iPhone 12 est sur le point d’être lancé à l’automne

Bien que les partenaires d’approvisionnement d’Apple en Chine soient toujours aux prises avec les retombées de l’épidémie de COVID-19 qui a laissé les usines de la région fermées pendant des semaines, l’important cycle de sortie de l’iPhone du géant de la technologie n’a pas encore connu de perturbation importante de la crise actuelle, selon un rapport publié sur Jeudi.

Citant des sources proches du dossier, Bloomberg rapporte que la prochaine génération d’Apple “iPhone 12”, qui devrait inclure un modèle 5G, est sur le point de faire ses débuts cet automne.

Apple et ses fournisseurs respectent le calendrier, en partie parce que la société annonce et lance généralement de nouveaux iPhones phares en septembre. La production de masse est prévue pour mai, accordant aux assembleurs de matériel comme Foxconn un tampon assez large pour gérer le virus.

Une partie importante de la chaîne d’approvisionnement d’Apple a été affectée négativement par le nouveau coronavirus, avec des usines et des bureaux fermés pendant les vacances du Nouvel An chinois sur mandat du gouvernement.

Foxconn, responsable d’une grande partie de la fabrication d’Apple, a fermé ses opérations début février et avait initialement prévu de reprendre la production le 10 février. Début mars, Foxconn a annoncé son intention d’atteindre un état de fonctionnement normal d’ici fin mars.

Comme indiqué dans le rapport d’aujourd’hui, l’assemblage n’est qu’un rouage dans la machine de fabrication complexe d’Apple. Une personne qui travaille dans la chaîne d’approvisionnement du fabricant d’iPhone affirme que l’opération ne se déroule pas à “vitesse normale” en raison de la faible quantité de composants. Il faudra au moins un mois avant que les pièces faisant partie intégrante de l’assemblage de l’appareil soient facilement disponibles, selon le rapport. Il n’a pas été précisé clairement si cela inclut des composants pour les futurs iPhones.

La situation du COVID-19 n’a jusqu’à présent pas empêché Apple d’aller de l’avant avec les plans de son combiné de prochaine génération. Par exemple, Apple a pu créer des versions de test des nouveaux appareils lors des fermetures d’usine en février, selon le rapport.

Pourtant, avec une chaîne d’approvisionnement véritablement mondiale, les plans d’Apple pour un lancement à l’automne pourraient être menacés par des quarantaines obligatoires. Les partenaires d’Apple en Malaisie, en particulier les producteurs de puces et de circuits imprimés Murata Manufacturing Co., Renesas Electronics Corp. et Ibiden Co., ont récemment arrêté la production alors que le gouvernement demandait un verrouillage de deux semaines. Micron, Texas Instruments et On Semiconductor ont également des installations dans le pays.

Apple s’appuie également sur des producteurs de composants clés en Allemagne, en Italie, en Corée du Sud, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

En plus de l’approvisionnement en composants, Apple doit envoyer des ingénieurs dans des usines chinoises pour faciliter les tests finaux des produits et résoudre les problèmes en suspens avant l’assemblage en masse.