La chaîne d’approvisionnement se prépare pour un mini iPad LED, MacBook, moniteurs

Apple lancera de nouveaux MacBook Pro, iPad Pro et de nouveaux écrans avec mini-écrans LED d’ici la fin de 2020, selon un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement.

Un fabricant de mini LED a été engagé pour fournir des commandes pour les prochains produits Apple jusqu’en juin.

L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré mardi qu’Apple développait au moins six mini produits LED à lancer en 2020 et 2021. Kuo attend plusieurs nouveaux iPads, un iMac Pro actualisé et un nouveau MacBook Pro 14,1 pouces arborant tous la technologie.

Jeudi, un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement de DigiTimes corrobore certaines parties de cette prédiction, indiquant qu’Apple adoptera un rétro-éclairage mini LED pour un iPad Pro 12,9 pouces, plusieurs ordinateurs portables Mac et quelques “moniteurs LCD”. Le fournisseur taiwanais Epistar aurait été sollicité pour fournir des puces Mini LED à Apple, les commandes devant être livrées en juin.

Il n’est pas clair si le rapport DigiTimes provient de sources indépendantes ou s’il s’agit d’une répétition des prédictions de Kuo. DigiTimes est généralement une source précise de mouvement au sein de la chaîne d’approvisionnement, mais a un historique notoirement médiocre de prédiction des fonctionnalités des produits Apple ou des fenêtres de publication.

Des rapports d’Apple ayant opté pour des mini-écrans LED pour certains produits ont commencé à faire surface en 2019. Bien que comparables aux écrans OLED, les mini-écrans LED élimineraient certains des problèmes de rodage et de production de la technologie d’affichage standard de l’industrie.

En raison des rumeurs concernant les prochains produits Apple équipés de mini LED, DigiTimes indique que d’autres fabricants craignent qu’Epistar ne donne la priorité à l’approvisionnement du titan technologique de Cupertino.

Avec Epistar, Kuo avait précédemment suggéré qu’Apple pourrait viser d’autres fournisseurs tels que GIS, TSMT et Osram.

En plus des mini LED, Apple envisage également d’explorer les écrans Micro LED pour les futurs produits. En 2018, la société a acquis LuxVue, un fabricant de panneaux Micro LED. Et depuis 2015, Apple fait des recherches sur la technologie en interne.