La «créativité continue» d’Apple montre la persévérance de la créativité dans les moments difficiles

Une nouvelle vidéo d’Apple montre comment les gens ont réussi à continuer de créer pendant la pandémie de COVID-19, et une deuxième version a lancé un nouveau programme “Aujourd’hui à la maison” pour inspirer la créativité des autres.

La vidéo d’une minute et demie montre les méthodes que les créateurs ont utilisées pour poursuivre leurs efforts créatifs malgré les directives de rester à la maison émises pendant la pandémie de coronavirus en cours.

La description de la vidéo se lit comme suit: “Nous avons toujours cru profondément au pouvoir de la créativité. Maintenant, plus que jamais, nous sommes inspirés par des personnes aux quatre coins du monde qui trouvent de nouvelles façons de partager leur créativité, leur ingéniosité, leur humanité et leur espoir. “

Dans la vidéo, les étudiants, les artistes, les danseurs, les professeurs de musique et les célébrités montrent comment ils utilisent les produits Apple, tels que l’iPad et le MacBook Pro pour poursuivre leurs efforts créatifs. Il leur montre dessiner, danser, lire des histoires et partager des moments avec leurs proches à distance.

Apple a également lancé un nouveau programme «Aujourd’hui chez Apple», bien que vous n’ayez pas besoin de vous rendre dans un magasin pour y participer. Le programme, baptisé «Aujourd’hui chez vous», propose trois courtes vidéos pour vous aider à stimuler votre créativité. “Today At Home” est dirigé par des professionnels de la création d’Apple Stores à travers le monde.

Le premier, intitulé “Dessiner des portraits ludiques avec iPad” présente Harriet, d’Apple Regent Street à Londres. Elle vous guide tout au long du processus de personnalisation d’une photo avec des gribouillis à l’aide de l’éditeur d’image de l’application photo intégrée.

Le deuxième, baptisé «Capturer des photos saisissantes avec iPhone», est enseigné par Cameron d’Apple Orchard Road à Singapour. Il montre comment utiliser les fonctionnalités de votre maison pour créer une photographie architecturale convaincante.

Adrian d’Apple Third Street Promenade à Santa Monica dirige la troisième classe, “Prenez des photos pleines de personnalité avec iPhone.” Ce cours vise à montrer comment vous pouvez améliorer votre jeu de photographie de portrait grâce à la mise en scène de scènes et à l’utilisation de la fonction Portrait de l’iPhone.

AppleInsider a également organisé une liste d’activités, d’applications et d’activités gratuites pendant l’épidémie de coronavirus, y compris des liens vers des cours de photographie gratuits, des essais gratuits de logiciels créatifs et des jeux à jouer pendant que vous pratiquez une hygiène sociale sûre.