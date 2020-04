La date de livraison de l’iPhone 12 en septembre menacée par des changements d’ingénierie et des laboratoires d’essais fermés

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo voit des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement pour certifier la technologie 5G dans “l’iPhone 12” et pense que les versions mmWave seront repoussées en raison de certains changements de conception d’antenne.



L’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max pourraient être les produits phares d’Apple pendant un mois supplémentaire

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, Ming-Chi Kuo de TF Securities estime qu’un changement d’antenne dans le package (AiP) effectué en avril pourrait poser problème pour la certification “iPhone 12”. Le changement de conception aurait été effectué tardivement dans la progression de la conception, en raison des effets persistants de la pandémie de coronavirus.

Kuo estime que cela a causé un retard d’un mois dans l’entrée de l’appareil dans le processus de test de vérification technique. De plus, les laboratoires requis pour valider la conception sont toujours fermés et ne peuvent pas offrir de services de test pour certifier la conception.

Cela conduira à la production de masse des iPhones de 5,4 et 6,1 pouces précédemment prévus jusqu’en septembre, selon Kuo. De plus, la production de masse de l’iPhone 12 de 6,7 pouces sera repoussée à octobre.

En règle générale, la production de masse de l’iPhone commence fin juillet ou août pour la disponibilité en septembre. L’iPhone X est entré en production de masse en septembre pour une disponibilité fin octobre et novembre.

Même compte tenu du potentiel de lancement ultérieur, Kuo estime qu’Apple est toujours un bon achat. Les risques pour l’entreprise et pour les investisseurs ont plus à voir avec la demande des consommateurs et moins avec l’exécution de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

“Nous suggérons aux investisseurs de se concentrer davantage sur les impacts de la baisse de la consommation sur la demande d’iPhone, car nous pensons que l’exécution d’Apple pourrait minimiser tout risque de développement et de retard de production de masse”, écrit Kuo. “La demande du marché est la plus importante pour Apple et la chaîne d’approvisionnement.”

Kuo estime que si la pandémie n’est pas maîtrisée avant juillet, les expéditions d’iPhone en 2020 se situent entre 10% et 15%, pour atteindre environ 170 millions d’unités. Et, dans ce cas, moins de 10% d’entre eux devraient être les versions 5G mmWave les plus rapides.

Ce que nous savons sur l’iPhone 12 2020

Au-delà de la prise en charge de la 5G, l’iPhone 2020 devrait bénéficier de capacités de détection de profondeur 3D à l’aide de la caméra arrière. Il est également suggéré qu’Apple puisse ramener Touch ID en tirant parti des empreintes digitales acoustiques pour transformer l’ensemble de l’écran en un lecteur d’empreintes digitales, ce qui a été présenté dans quelques demandes de brevet de la société.

Kuo pense que “l’iPhone 12” aura quatre modèles, dont un OLED de 5,4 pouces avec double came arrière, un OLED de 6,1 pouces avec double came arrière, un OLED de 6,1 pouces avec triple came arrière et des capteurs de temps de vol et OLED de 6,7 pouces avec triple came arrière + ToF.