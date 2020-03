La dernière conférence Google I / O tombera sur le coronavirus

Google a annulé mardi sa conférence annuelle des développeurs d’E / S à Mountain View au milieu des inquiétudes concernant la crise mondiale des coronavirus, soulevant des questions sur les événements attendus d’Apple.

Google est le dernier d’une série d’entreprises technologiques qui ont annulé des événements de haut niveau.

Google, dans les e-mails envoyés aujourd’hui, a informé les participants de sa décision d’annuler des portions en personne d’E / S 2020. L’événement, qui attire plus de 7 000 participants par an, devait initialement se dérouler du 12 au 14 mai de cette année. La société a déclaré qu’elle rembourserait intégralement ceux qui ont acheté des billets d’ici le 13 mars.

Comme d’autres conventions récemment annulées, Google «explorera d’autres moyens» d’évoluer les E / S de Google et prévoit de mettre à jour les participants et la communauté des développeurs sur tout progrès via son site Web.

C’est la première fois que Google saute une E / S, mais ce n’est que la dernière d’une série d’annulations très médiatisées qui ont commencé avec le Mobile World Congress en février, l’un des plus grands salons professionnels de smartphones au monde.

La Game Developers Conference, qui doit débuter le 16 mars à San Francisco, a été reportée à “plus tard cet été”. Lundi, Google a changé son événement Cloud Next 2020, prévu pour avril, en une conférence uniquement numérique, tandis qu’Adobe a fait un mouvement similaire pour la partie en direct de son prochain sommet à Las Vegas.

Facebook a également annulé sa conférence des développeurs F8, prévue en mai au McEnery Convention Center de San Jose, en Californie.

La vague d’événements annulés alimente la spéculation qu’Apple pourrait choisir d’annuler sa conférence mondiale des développeurs et les événements de lancement de produits à court terme. Compte tenu de la situation, il est peu probable qu’Apple organise un événement médiatique en personne en mars et pourrait plutôt annoncer les appareils à venir, comme une actualisation attendue de l’iPad Pro, par communiqué de presse.

De même, l’événement WWDC d’Apple peut également être en danger. Bien que la conférence ait généralement lieu en juin, sa fréquentation est supérieure à celle d’E / S Google et se tient généralement dans le même centre de congrès que le F8 annulé de Facebook.

Cette année, de nombreux événements technologiques sont passés à un format virtuel diffusé en direct. Cela pourrait être une option idéale pour la WWDC, bien qu’Apple doive trouver une alternative saine aux ateliers en personne.