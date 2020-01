La dernière vidéo «Shot on iPhone» suit les concurrents des Winter X Games

Apple a mis en ligne une nouvelle vidéo «Shot on iPhone», «Powder», montrant comment l’iPhone 11 Pro peut prendre de superbes photos dans les environnements les plus extrêmes.

La vidéo met en vedette les compétiteurs de snowboard des Winter X Games, Red Gerard, Danny Davis, Kimmy Fasani et Ben Ferguson. Les athlètes se rendent dans les montagnes Selkirk en Colombie-Britannique à la recherche de poudre intacte.

La vidéo a été tournée sur l’iPhone 11 Pro et offre une clarté et des détails époustouflants des snowboarders alors qu’ils descendent un magnifique flanc de montagne. Certaines images ont été réutilisées dans de nouvelles publicités iPhone “Slofie”.

L’iPhone 11 Pro a été salué pour ses appareils photo par les photographes et les vidéastes. AppleInsider a évalué l’iPhone 11 Pro à 4,5 sur 5 et a cité l’appareil photo amélioré comme une raison plus que suffisante de mettre à niveau.

“Powder” a été réalisé par Joe Carlino et tourné par Greg Wheeler et Martin Reigel. Aaron Blatt est répertorié comme producteur de terrain. La chanson de la vidéo est “Start a Fire” des Shivas.

Apple a également récemment téléchargé quelques autres entrées dans sa série “Shot on iPhone”. “Nouvel an chinois – Fille”. trois générations de femmes chinoises se réunissent pour l’événement annuel. “Fire and Ice” explore les capacités de l’iPhone 11 Pro en tant qu’outil de photographie expérimentale.