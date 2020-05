La directrice d’Apple, Cynthia Hogan, aidera le vétérinaire à choisir le vice-président de Biden

Cynthia Hogan, vice-présidente d’Apple pour les politiques publiques et les affaires gouvernementales, fait partie d’un comité de quatre personnes chargé de filtrer les candidats potentiels à la candidature du candidat présidentiel démocrate présumé Joe Biden.

Hogan rejoint l’ancien sénateur américain Chris Dodd, la membre du Congrès Lisa Blunt (D-DE) et le maire de Los Angeles Eric Garcetti dans le processus de sélection de la campagne Biden, rapporte le Wall Street Journal.

Comme indiqué par TechCrunch, Hogan est un initié de longue date de D.C.qui est passé au secteur privé il y a moins de quatre ans.

“La sélection d’un candidat à la vice-présidence est l’une des décisions les plus importantes d’une campagne présidentielle et personne n’en sait plus que Joe Biden”, a déclaré Jen O’Malley Dillon, directeur de campagne de Biden. “Ces quatre coprésidents reflètent la force et la diversité de notre parti, et fourniront une perspicacité et une expertise formidables à ce qui sera un processus de sélection et de vérification rigoureux.”

Hogan a été embauché par Apple en avril 2016 pour diriger le bureau D.C. de la société, probablement à la tête d’initiatives de lobbying. Elle relève du chef de l’environnement et des politiques d’Apple, Lisa Jackson.

“L’intelligence et le jugement de Cynthia l’ont toujours distinguée en tant que professionnelle au talent unique et nous sommes chanceux de la voir rejoindre l’équipe d’Apple”, a déclaré Jackson en 2016.

Avant son travail chez Apple, Hogan a été assistante de Biden, alors sénateur, en 1993 et ​​a finalement gravi les échelons pour devenir directrice du personnel du comité judiciaire du Sénat. Après un bref intermède, elle a rejoint Biden lors de son passage en tant que vice-président de Barack Obama, où elle a joué un rôle consultatif.