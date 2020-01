La famille demande à nouveau à Apple TV + le film ‘The Banker’ ne voit pas la sortie

Les anciennes épouses de l’homme décrit dans le film Apple TV + “The Banker” appellent à ce qu’il soit retiré indéfiniment, et appellent le film un “récit manipulé” qui a été “volé et déformé”.

Apple TV + film The Banker ‘

Le drame entourant le film Apple TV + commence en novembre, après que Bernard Garrett Jr., fils de l’homme décrit dans le film et coproducteur, a été accusé d’abus sexuels. Ces allégations ont été soulevées un jour avant la première du film à l’AFI Fest, dont Apple a immédiatement reporté la sortie jusqu’à ce qu’une enquête plus approfondie puisse être menée.

Une décision a été prise fin janvier selon laquelle Apple allait sortir le film avec Garrett Jr. retiré du générique et a assuré qu’il ne bénéficierait d’aucun profit généré par le film. Cette décision a été prise sur la base du fait que l’intégralité du film se déroule avant que Garrett père dépeint ou ait eu des enfants. Les événements entourant les enfants et l’inconduite sexuelle se sont déroulés en dehors du récit, et les dirigeants d’Apple estiment que le film raconte une histoire d’autonomisation et de bravoure et devrait être publié.

Après que cette décision a été rendue publique, deux anciennes épouses de Bernard Garrett Sr. se sont de nouveau présentées pour demander à Apple de reconsidérer la sortie du film, comme détaillé par The Hollywood Reporter. Linda Garrett et Kathy Ussery Garrett ne sont pas représentées dans le film ni impliquées dans sa production, et prétendent maintenant que le film est inexact et devrait être mis de côté.

“L’histoire a été volée et déformée”, a déclaré l’avocat de Linda Garrett, “elle a été blessante pour la famille. Ils ont manipulé le récit”.

«The Banker» suit Garrett Sr. And Joe Morris, interprété par Anthony Mackie et Samuel L. Jackson, qui dirigent une entreprise immobilière en engageant un homme blanc pour agir en tant que «visage» de l’entreprise. Apple a acheté les droits du film pour 20 millions de dollars et n’a participé à sa production.

En raison de la pression supplémentaire exercée par les anciennes épouses, Apple a ajouté une clause de non-responsabilité à l’ouverture du film, déclarant qu’il était “basé sur des événements réels” plutôt que sur une représentation exacte.

Anthony Mackie et Samuel L. Jackson dans ‘The Banker’

“Bien que nous n’ayons aucun moyen de savoir ce qui a pu se passer entre les enfants de M. Garrett dans les années 1970, y compris les allégations de maltraitance dont nous avons récemment été informés, nos pensées vont à tous ceux qui ont souffert”, a déclaré le cinéaste dans un communiqué. déclaration officielle en décembre, “Le film lui-même n’est pas basé sur les souvenirs des enfants de Bernard Garrett Sr., mais plutôt sur des interviews enregistrées avec Bernard Garrett Sr. lui-même. Nous maintenons le film et son message positif d’autonomisation. “

La déclaration a été signée par 54 personnes, dont des écrivains, des chefs de département et des producteurs.

Apple a développé ce message dans sa propre déclaration.

“Nous avons créé Apple TV + pour héberger des histoires qui comptent”, a déclaré Apple, “[We] croient The Banker, inspiré par les actions courageuses de Bernard Garrett Sr. et Joe Morris, deux hommes d’affaires afro-américains qui ont provoqué un changement social positif, est l’une de ces histoires. “

Le banquier sera présenté en première le 6 mars dans les salles. Une sortie en salles sera suivie de sa sortie Apple TV + le 20 mars.

Apple TV + est disponible pour 4,99 $ par mois et utilisez-le avec le partage familial. L’application est disponible sur tous les appareils Apple et sur une sélection de téléviseurs intelligents et de décodeurs.