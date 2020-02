La FCC approuve la rumeur selon laquelle les écouteurs Powerbeats 4

Un dossier déposé auprès de la Federal Communications Commission des États-Unis a confirmé qu’un nouvel ensemble d’écouteurs est en route depuis Apple, des illustrations indiquant qu’il pourrait s’agir du Beats “Powerbeats 4”.

Une illustration de dépôt de la FCC pour ce qui est censé être le «Powerbeats 4»

Apparaissant dans les documents déposés jeudi, des illustrations d’étiquette pour un appareil décrit comme le “casque sans fil A2015” ont fait surface, avec un diagramme montrant où les informations réglementaires seraient placées sur l’appareil. Le dossier comprend un certain nombre d’éléments, notamment des lettres de confidentialité et des résultats de tests d’exposition aux RF, prescrits par la réglementation FCC.

L’image du dossier décrit le casque comme étant extrêmement similaire dans la conception à une icône qui est apparue dans iOS 13.3.1 en janvier, pour un écouteur de marque Beats qui n’était pas complètement sans fil. Plutôt que de prendre la conception des Beats Powerbeats Pro ou des AirPod d’Apple, l’image semblait montrer un câble de connexion entre les deux écouteurs, ce qui apparaît également dans le dossier FCC.

Étant donné le fil de connexion et ayant un design qui est un croisement entre le Powerbeats 3 et le Powerbeats Pro, il est probable que les écouteurs pourraient être appelés les “Powerbeats 4.” Les détails divulgués dans iOS 13.3 ont révélé le nom du produit, tout en indiquant qu’il aura la même fonctionnalité “Hey Siri” pour une utilisation mains libres que ses compagnons stables.

Le numéro de modèle A2015 ne fait partie d’aucune des plages de numéros utilisées par les autres produits Beats. Le Powerbeats 3 Wireless était le modèle A1747, tandis que le Powerbeats Pro portait les numéros de modèle A2047, A2048 et A2078 pour les écouteurs gauche et droit et le boîtier.

Le dépôt auprès de la FCC indique qu’un produit est certainement en route, mais n’aide pas à déterminer exactement quand Apple publiera l’article. Compte tenu des rumeurs d’un événement de mars, il est tout à fait plausible qu’Apple puisse dévoiler les “Powerbeats 4” en même temps que d’autres lancements majeurs.