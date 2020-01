La FCC autorise l’utilisation commerciale de la bande CBRS 3,5 GHz, ouvre la porte à une connectivité iPhone plus rapide

La Federal Communications Commission a autorisé lundi la commercialisation des services OnGo dans la bande CBRS 3,5 GHz, une décision qui promet de fournir une connectivité de données cellulaires plus rapide et plus fiable pour les appareils compatibles comme l’iPhone d’Apple.

Un effort dirigé par la Citizens Broadcast Radio Service Alliance, composée de 159 membres, OnGo est un ensemble de solutions de spectre partagé conçues pour bénéficier des services sans fil existants et futurs, y compris la capacité de données cellulaires 4G et 5G. Le système fonctionne dans la bande de spectre de 3,5 GHz, qui a été officiellement autorisée pour un déploiement commercial complet par la FCC après une période de développement longue et ardue.

Les travaux de commercialisation ont commencé en 2013 lorsque la FCC a cherché un modèle de spectre partagé pour la bande précédemment restreinte. Avant la commercialisation, la bande de 3,5 GHz était utilisée par une poignée d’entités gouvernementales approuvées, dont le ministère de la Défense. Le nouvel arrangement permet au gouvernement actuel de maintenir un accès immédiat aux actifs sans fil tout en ouvrant un spectre précieux à un usage public.

Membre de l’Alliance CBRS public-privé, le DOD utilise la bande pour les systèmes navals, une pratique qui se poursuivra grâce à l’installation de réseaux de capacité de détection environnementale déployés le long des côtes américaines. Lorsque le DOD nécessite l’accès au spectre, les réseaux ESC alertent les administrateurs du système d’accès au spectre CommScope, Federated Wireless et Google pour créer une zone de protection qui réaffecte dynamiquement les utilisateurs publics à d’autres parties de la bande.

Sony est également noté en tant qu’administrateur SAS, bien qu’il semble que la société ne gère pas l’ESC aux États-Unis.

“Le ministère de la Défense a travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires fédéraux de la NTIA et de la FCC, ainsi qu’avec l’industrie, pour garantir que nos opérations essentielles à la mission seraient protégées tout en permettant de nouvelles utilisations commerciales”, a déclaré Dana Deasy, chef de l’information du DOD. «Collectivement, nous avons été en mesure de répondre de manière créative aux défis d’ingénierie et de sécurité associés au partage du spectre militaire et commercial. Nous espérons tirer parti de ces succès à l’avenir.»

La bande 3,5 GHz nouvellement ouverte, sous la marque OnGo par la CBRS, servira initialement de colonne vertébrale pour les services 4G et devrait prendre en charge le déploiement à venir des réseaux 5G aux États-Unis. Globalement, 3,5 GHz est principalement utilisé pour les services 5G, mais américain les transporteurs n’ont pas pu emboîter le pas en raison des restrictions gouvernementales.

Le président de la FCC, Ajit Pai, a déclaré aujourd’hui que la libération du spectre dans la bande médiane était une priorité pour l’agence alors que les États-Unis se dirigent vers la 5G.

“Et aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer la dernière étape pour atteindre cette priorité: l’approbation de quatre systèmes qui permettront d’utiliser la bande de 3,5 GHz au profit des consommateurs et des entreprises américains”, a déclaré M. Pai. “Comme pour tous nos efforts pour exécuter le plan 5G FAST, nous nous efforçons de déployer les services sans fil de prochaine génération dans la bande de 3,5 GHz aussi rapidement et efficacement que possible.”

Tel que caractérisé par CBRS, OnGo “présente des options presque illimitées pour une personnalisation améliorée et permet aux utilisateurs d’adapter les réseaux à un ensemble spécifique de besoins, tels que le LTE privé, l’hôte neutre et les applications IdO industrielles”.

Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max d’Apple font partie du lot de combinés actuels compatibles avec la bande CBRS 3,5 GHz et devraient voir leurs performances améliorées une fois OnGo activé sur les réseaux commerciaux.