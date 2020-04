La FCC rédige des règles pour élargir l’utilisation de 6 GHz – voici ce que cela signifie pour vous

La Federal Communications Commission a élaboré des règles qui permettraient aux appareils sans licence de fonctionner sur la bande de 6 GHz, une mesure qui pourrait augmenter la bande passante, la vitesse et l’efficacité du Wi-Fi grand public et des appareils qui s’y connectent.

Le président de la FCC, Ajit Pai, a rédigé de nouvelles règles pour permettre aux consommateurs et autres opérateurs sans licence d’utiliser la bande des 6 GHz.

La proposition lancée mercredi par le président de la FCC, Ajit Pai, mettra à disposition les 1 200 mégahertz de la bande des 6 GHz pour les applications sans licence. La FCC devrait voter sur elle d’ici le 23 avril.

Actuellement, la bande 6 GHz n’est disponible que pour des utilisations sous licence, telles que les liaisons sans fil dans l’industrie des télécommunications et la collecte de nouvelles électroniques (ENG) pour les diffuseurs. L’utilisation sans licence serait tout le reste, y compris les routeurs Wi-Fi et les appareils domestiques intelligents.

La FCC dit que l’ouverture de toute la bande pourrait “augmenter la quantité de spectre disponible pour le Wi-Fi presque d’un facteur cinq”.

“Ce serait un énorme avantage pour les consommateurs et les innovateurs à travers le pays. Ce serait une autre étape vers l’augmentation de la capacité des réseaux de notre pays. Et cela aiderait à faire avancer encore plus notre leadership dans les technologies sans fil de prochaine génération, y compris la 5G.” l’annonce se lit.

Le projet de rapport et d’ordonnance de Pai autoriserait deux types différents d’utilisation sans licence: les applications à alimentation standard dans 850 mégahertz de la bande et les applications intérieures à faible puissance sur les 1 200 mégahertz.

Bien que certains radiodiffuseurs aient exprimé des préoccupations au sujet des interférences avec la FCC, le Conseil dit qu’il mettra en œuvre un «système automatisé de coordination des fréquences» pour empêcher certains points d’accès de fonctionner là où ils causeraient des interférences aux opérateurs autorisés.

“Des routeurs Wi-Fi aux appareils électroménagers, l’utilisation quotidienne par les Américains d’appareils qui se connectent à Internet sur un spectre sans licence a explosé”, a déclaré M. Pai. “Cette tendance ne fera que se poursuivre.”

Les partisans du Wi-Fi ont fait valoir que les bandes actuellement disponibles, 2,4 et 5 GHz, ne seraient pas en mesure de répondre à la demande projetée. De nombreux fabricants d’appareils, comme Amazon et Apple, recherchent même de nouveaux appareils tels que des appareils portables et des casques de réalité augmentée, a rapporté Fierce Wireless.

Ce que cela signifie pour les consommateurs

La bande 6 GHz a plus de deux fois plus de bande passante que la bande 5 GHz actuelle utilisée par de nombreux appareils Wi-Fi aujourd’hui, avec une prise en charge plus large des canaux super larges. Étant donné que les anciens appareils Wi-Fi ne peuvent pas s’y connecter, la latence et les interférences devraient également être plus faibles dans le nouveau spectre.

Étant donné que les appareils à 6 GHz utiliseraient la nécessité de prendre en charge le Wi-Fi 6, ils partageraient également les améliorations de vitesse et d’efficacité de la norme sans fil de prochaine génération.

En d’autres termes, les appareils équipés pour tirer parti du nouveau spectre bénéficieront d’une connectivité plus rapide, d’une plus grande bande passante, d’une latence plus faible et d’une connexion plus fiable. Il s’agit d’un meilleur Wi-Fi dans tous les domaines, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications IoT à faible consommation ou aux technologies telles que la réalité augmentée et virtuelle.

Le déploiement des appareils prenant en charge la bande 6 GHz prendra du temps. Bien que la dernière gamme d’iPhone d’Apple soit compatible avec le Wi-Fi 6, cette norme n’utilise que le spectre 2,4 GHz et 5 GHz. C’est le Wi-Fi 6E, actuellement inaccessible aux consommateurs, qui pourra profiter du nouveau spectre.

La Wi-Fi Alliance a déclaré en janvier que le Wi-Fi 6E arrivera probablement en premier sur les points d’accès sans fil et les smartphones grand public, suivi du matériel d’entreprise. De nombreux fabricants d’appareils et de composants envisagent une sortie dans la seconde moitié de 2020.

Wi-Fi 6E et Apple

Bien qu’Apple ne dispose pas actuellement d’un appareil Wi-Fi 6E, et qu’il n’y ait aucun rapport suggérant qu’un est sur la table, il est probable que nous verrons des iPhones et d’autres produits équipés pour profiter de la nouvelle bande dans le futur proche.

La dernière écurie d’iPhone d’Apple a discrètement introduit le support Wi-Fi 6 sans trop de fanfare. Compte tenu du fait que les fabricants de puces cherchent déjà à expédier des puces Wi-Fi 6E au cours du second semestre, il est probable que la rumeur selon laquelle “l’iPhone 12” d’Apple sera également en mesure de prendre en charge le nouveau groupe.

La FCC répertorie également la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) comme principales applications potentielles du Wi-Fi 6E. De ces deux, il est également assez clair qu’Apple vise des applications plus importantes pour la RA au cours des deux prochaines années.