La fonction Emergency SOS d’Apple déjoue une tentative d’agression sexuelle

Cette semaine, un propriétaire d’iPhone a crédité la fonctionnalité SOS d’urgence d’Apple d’avoir déjoué une tentative d’agression sexuelle à Virginia Beach, en Virginie, une attaque qui aurait pu devenir mortelle si la police n’avait pas reçu l’alerte automatisée.

La femme sans nom a décrit son calvaire à l’affilié de CBS WTKR lundi.

Aux premières heures du dimanche, un inconnu s’est approché pour demander de l’aide pour trouver son propre iPhone, selon le rapport. La femme, ne soupçonnant pas de danger, a accepté de jouer le bon Samaritain et a finalement été conduite sur la promenade.

“Je ne soupçonnais pas qu’il était mauvais. C’était un gars très normal et très beau”, a-t-elle dit. “Je me disais:” Où sont tes amis? Pourquoi es-tu seul? ” Il était comme, je suis dans l’armée. Je ne suis pas d’ici “et mon frère est dans l’armée – je me sentais mal pour lui.”

Attirant la victime vers une zone reculée, l’homme non identifié a déclaré qu’il pensait que le téléphone était perdu dans le sable. La situation a tourné au vinaigre lorsque la femme a tenté de localiser le téléphone prétendument manquant avec l’application “Find My” d’Apple, un effort qui n’a pas porté ses fruits. Elle est devenue méfiante lorsque l’homme n’a pas pu naviguer dans l’interface utilisateur iOS d’Apple, suggérant qu’il ne possédait pas, en fait, un iPhone et avait fabriqué le scénario du téléphone perdu.

“Je récupère mon téléphone et je me retourne et j’essaie de m’enfuir et il vient juste de derrière moi, m’attaque, m’attrape le visage, me couvre la bouche”, a déclaré la femme. “J’essaie de crier à l’aide, [he] m’attaque au sol – c’est comme pousser mon visage au sol – et maintenant, parce que j’ai crié, il me serre encore plus la bouche en essayant d’étouffer le bruit que je fais. “

Heureusement, Emergency SOS a été activé sur l’iPhone de la femme, lui permettant de composer automatiquement le 911 sans déverrouiller l’appareil. Dans ce cas, une pression longue sur le bouton d’alimentation et le bouton de réduction du volume a déclenché la fonction. Le SOS d’urgence peut également être invoqué en appuyant cinq fois rapidement sur le bouton d’alimentation.

La police a été dirigée vers son domicile par un répartiteur qui a entendu ses appels à l’aide.

«À l’origine, ils allaient chercher dans les hôtels et les dépêches les avaient informés que je parlais de l’eau – je le supplie de ne pas se noyer, je ne veux pas me noyer – alors ils savaient venir chercher dans le sable». dit-elle.

L’agresseur s’est enfui à pied lorsque la police est arrivée sur les lieux, mais a été rapidement retrouvé et appréhendé.

“Je suis tellement reconnaissante envers ces policiers. Je sais qu’ils ont un travail ingrat et je ne peux pas les remercier assez”, a déclaré la femme.

La fonction SOS d’urgence d’Apple a fait ses débuts sur watchOS en 2016 et a fait son chemin vers l’iPhone en 2017. Avec iOS 11, Apple a ajouté la possibilité d’alerter les contacts d’urgence désignés avec un message texte automatisé qui incorpore les informations de localisation actuelles.

