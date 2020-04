La fonctionnalité «Clips» d’iOS 14 pourrait permettre aux utilisateurs d’essayer des applications avant de télécharger

Apple travaillerait sur une fonctionnalité, éventuellement à inclure dans iOS 14, qui permettra aux utilisateurs d’utiliser certaines parties d’applications tierces sans les télécharger.

Apple travaille peut-être sur une nouvelle façon pour les développeurs d’offrir des fonctionnalités et des services en dehors des applications.

Il y a eu un flux constant d’informations sur iOS 14 après qu’une première version de test de la prochaine plate-forme logicielle a fini par fuir. Certaines des fuites précédentes comprenaient des améliorations potentielles de HomeKit, CarPlay et Apple Maps, Find My et l’écran d’accueil.

Maintenant, il semble qu’une API non découverte dans la version repérée par . suggère que les utilisateurs pourront accéder à des éléments spécifiques d’une application tierce en scannant un code QR.

Plus précisément, la fonction dite “Clips” permettra aux utilisateurs d’accéder aux fonctions de l’application comme un type de “carte” flottante sans télécharger l’application au préalable. Au lieu d’ouvrir un lien dans Safari, par exemple, un code QR YouTube peut faire apparaître un volet d’application dynamique qui affiche la vidéo et encourage l’utilisateur à télécharger l’application complète.

Il semblerait qu’Apple teste cette fonctionnalité avec des partenaires d’application tels que YouTube, Sony, OpenTable, DoorDash et Yelp. Les développeurs tiers devront spécifier à l’avance quelles parties de leurs applications sont accessibles via “Clips”, et ils seront apparemment téléchargés sous forme de package over-the-air.

Android a actuellement une fonctionnalité qui est vaguement similaire appelée “Slices”, bien qu’elle vise principalement à permettre l’accès aux fonctionnalités des applications installées dans des endroits comme la recherche ou Google Assistant.

Il semble que la supposée fonctionnalité iOS 14 fonctionnerait différemment, agissant plutôt comme un moyen pour les utilisateurs d’essayer certaines fonctionnalités de l’application sans avoir à installer quoi que ce soit, ou comme un moyen pour les développeurs tiers d’offrir certaines fonctionnalités sans inviter un utilisateur à télécharger leurs plates-formes.

Apple devrait largement lancer iOS 14 et ses autres mises à jour logicielles 2020 lors de la WWDC de cette année, qui se tiendra dans un nouveau format virtuel en raison de la pandémie COVID-19.