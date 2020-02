La fonctionnalité Look Around d’Apple Maps fonctionne dans trois autres villes américaines

Apple a déployé sa fonctionnalité “Look Around” d’Apple Maps dans trois autres villes des États-Unis, permettant aux utilisateurs de voir Boston, Philadelphie et Washington, D.C. au niveau de la rue sur leur iPhone ou iPad.

Activé vendredi, le dernier trio de villes de Look Around est désormais disponible à partir de l’application Apple Maps sur iOS et iPadOS. Le déploiement se déroule relativement rapidement et devrait être disponible pour tous les utilisateurs dans le monde d’ici la fin de la journée.

L’ajout de Boston, Philadelphie et Washington, D.C. à la liste, repéré par MacRumors, fait suite à des déploiements antérieurs à Houston, Los Angeles, Las Vegas, New York, San Francisco et Oahu. Apple n’a pas proposé de calendrier pour les futures mises à jour de Look Around, mais les mises à jour semblent arriver tous les quelques mois.

La fonctionnalité, la réponse d’Apple Maps au Street View de Google Maps, est accessible en se rendant dans l’un des emplacements où Look Around est disponible. Après avoir appuyé sur l’icône des jumelles, une rue spécifique peut être sélectionnée et prévisualisée dans une petite fenêtre, qui peut être étendue à une vue plein écran en appuyant sur l’aperçu.

Une fois à l’intérieur de Look Around, la fonctionnalité fonctionne de manière relativement similaire à Street View, en ce sens que la vue peut être modifiée en faisant glisser l’écran, tandis que toucher une partie de la route au loin déplacera la caméra vers ce point. Contrairement à Street View, la version d’Apple est plus animée dans sa transition entre les lieux.

Look Around fait partie d’une relance d’Apple Maps, qui offre désormais une expérience généralement améliorée aux utilisateurs, notamment des données collectées par Apple et des images 3D haute résolution.