La France demande à Apple de désactiver la fonction de sécurité iOS pour l’application nationale de suivi des contacts

La France s’efforce de publier une application de suivi des contacts pour surveiller la propagation de COVID-19, mais les fonctionnalités de sécurité iOS intégrées d’Apple empêchent actuellement le logiciel de fonctionner.



Le ministre français du numérique, Cedric O.

Alors que le monde se bouscule pour éradiquer la menace COVID-19, de nombreux pays se tournent vers des solutions numériques dans le but de suivre et d’atténuer les retombées du virus. La France, l’une des plus touchées en termes de cas et de décès, développe une application de suivi des contacts pour suivre la propagation de la maladie, mais les strictes protections de la vie privée d’Apple limitent l’utilité du logiciel sur les appareils iOS.

Sur iOS, les applications qui transfèrent des données via Bluetooth ne peuvent pas s’exécuter en arrière-plan. La limitation, conçue pour protéger les données des utilisateurs, a de graves répercussions sur les capacités de fonctionnement des applications de suivi des contacts, qui doivent généralement s’exécuter en continu pour être efficaces.

Dans le but de sortir son logiciel de suivi des coronavirus d’ici le 11 mai, la France a demandé à Apple de faire une exception et de “lever” le protocole de sécurité, rapporte Bloomberg.

“Nous demandons à Apple de lever l’obstacle technique pour nous permettre de développer une solution de santé européenne souveraine qui sera liée à notre système de santé”, a déclaré le ministre français du Numérique, Cédric O, à la publication.

Jusqu’à présent, cependant, les ministres en pourparlers avec Apple n’ont pas encore vu de progrès sur la question.

Lorsqu’elle a été contactée pour commenter, Apple a indiqué à Bloomberg une déclaration précédente concernant son propre système de recherche des contacts, développé en partenariat avec Google.

Annoncé plus tôt ce mois-ci, le programme Apple-Google est une solution multiplateforme qui automatise le processus de recherche des contacts en utilisant des signaux Bluetooth à courte portée, des bases de données locales sécurisées, des identifiants d’appareils anonymisés et d’autres technologies mobiles modernes. Comme d’autres méthodes en jeu, l’initiative de recherche de contacts d’Apple et de Google cherche à suivre la propagation d’une maladie en conservant un historique des personnes avec lesquelles une personne infectée a été en contact pendant une période définie.

“Nous tous, chez Apple et Google, pensons qu’il n’y a jamais eu de moment plus important pour travailler ensemble pour résoudre l’un des problèmes les plus urgents au monde”, ont déclaré les sociétés dans un communiqué conjoint. “Grâce à une coopération et une collaboration étroites avec les développeurs, les gouvernements et les prestataires de santé publique, nous espérons exploiter le pouvoir de la technologie pour aider les pays du monde entier à ralentir la propagation du COVID-19 et à accélérer le retour de la vie quotidienne.”

Apple et Google ont détaillé les aspects de confidentialité du projet de recherche des contacts la semaine dernière.

En utilisant des identifiants Bluetooth anonymisés, qui sont stockés localement, l’API de suivi des contacts suit avec qui un utilisateur est entré en contact étroit avec ce qui est effectivement une base continue de 14 jours. Si un participant du système opt-in teste plus tard positif pour le virus, il peut choisir de télécharger une liste de contacts récents sur un serveur central. Les téléphones des utilisateurs téléchargent périodiquement des balises de diffusion positives et comparent les données avec les identifiants stockés localement. Si une correspondance est trouvée, une alerte s’affiche avec des liens vers des informations médicales essentielles.

Apple et Google espèrent publier une API de développeur dans une «première étape», suivie d’une intégration du système d’exploitation à une date ultérieure. L’API initiale ne sera mise à la disposition que des organismes de santé publique, y compris vraisemblablement ceux de France.

Le Parlement français devrait discuter de l’avenir de son application de suivi des contacts en interne le 28 avril.