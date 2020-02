La FTC accordera 1,7 million de dollars de remboursements aux victimes d’escroqueries du support technique

Près de 58 000 personnes recevront des remboursements après avoir été amenées à croire que leurs ordinateurs étaient infectés par des virus et des logiciels malveillants, par des escrocs prétendant provenir d’Apple et de Microsoft.

La FTC, ainsi que le Connecticut et la Pennsylvanie, allèguent qu’une arnaque qui fonctionnait sous le titre “Click4Support” a utilisé des publicités et des fenêtres contextuelles des moteurs de recherche pour inciter les utilisateurs à croire que leurs ordinateurs avaient été compromis. Le site Web demanderait alors aux clients d’appeler et d’acheter des services de support technique dont le client n’avait pas besoin, comme c’est généralement le cas pour les escroqueries de support technique en général.

Cette arnaque spécifique semblait particulièrement efficace. Selon les dossiers de la FTC, Click4Support a fraudé plus de 17 millions de dollars de clients en prétendant représenter des grandes sociétés technologiques, telles qu’Apple et Microsoft, piégeant et facturant aux utilisateurs des services de support inutiles dont ils n’avaient pas besoin.

La FTC accordera près de 58 000 remboursements, chacun d’une moyenne d’environ 30 dollars, à ceux qui ont été mis à profit par les escrocs, la plupart ayant cependant payé leur remboursement via PayPal, mais certains peuvent recevoir des chèques. Il est conseillé à toute personne qui reçoit un chèque de la FTC de déposer ou d’encaisser son chèque dans les 60 jours.

Selon la page dédiée aux remboursements, 147 chèques seront envoyés, tandis que la grande majorité sera constituée de paiements PayPal. Il existe une limite de 30 jours pour les personnes qui reçoivent le paiement PayPal pour l’accepter, tandis que les chèques doivent être mis en cache dans les 60 jours.

En outre, la FTC avertit les destinataires potentiels de remboursement d’autres escroqueries qui se font passer pour des offres de remboursement FTC, et que la FTC n’exige jamais de quiconque de payer de l’argent ou de fournir des informations de compte pour encaisser un chèque de remboursement. L’administrateur des remboursements peut vous poser des questions sur les remboursements, Rust Consulting.

La FTC, le Connecticut et la Pennsylvanie ont annoncé des accords avec Click4Support et des entreprises et des individus impliqués dans l’arnaque en mai 2017, les interdisant de commercialiser des services d’assistance technique et imposant des amendes aux entreprises impliquées. L’affaire entière faisait partie de l’Opération Tech Trap, une répression internationale des escroqueries du support technique.