La FTC demande des informations à Apple et à d’autres grandes sociétés technologiques sur les acquisitions passées

La Federal Trade Commission a annoncé qu’elle lançait une enquête sur les acquisitions passées effectuées par Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Google et Facebook, depuis 2010.

La FTC va de l’avant avec des enquêtes antitrust contre certaines des plus grandes entreprises technologiques des États-Unis.

L’agence espère découvrir des informations qui n’ont pas été signalées aux agences antitrust en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino (HSR). Toutes les entreprises impliquées seront tenues de fournir des informations et des documents sur les termes, la portée, la structure et le but des transactions qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019.

Il n’est pas encore clair si une partie ou la totalité des acquisitions d’Apple doivent être réexaminées.

L’enquête vise à aider la FTC à comprendre l’activité d’acquisition des grandes entreprises technologiques et à mieux comprendre comment les entreprises gèrent les transactions de déclaration aux agences antitrust. Ils étudient également si les grandes entreprises se livrent ou non à des pratiques anticoncurrentielles en rachetant des concurrents naissants ou potentiels.

“Les entreprises de technologie numérique représentent une grande partie de l’économie et de notre vie quotidienne”, a déclaré le président de la FTC, Joe Simons. “Cette initiative permettra à la Commission d’examiner de plus près les acquisitions dans ce secteur important et d’évaluer également si les agences fédérales reçoivent un avis adéquat des transactions susceptibles de nuire à la concurrence. Cela nous aidera à continuer à maintenir les marchés technologiques ouverts et compétitifs. . au profit des consommateurs. “

Le président Simons a déclaré qu’il serait ouvert à l’idée de briser des entreprises technologiques géantes comme Apple en annulant les fusions, s’il est déterminé que de grandes entités comme Facebook nuisent à la concurrence dans l’ensemble de l’industrie technologique en étant trop dominantes.

Apple a été critiqué pour ses pratiques anticoncurrentielles dans le passé. Spotify a affirmé qu’Apple accordait à Apple Music un traitement préférentiel avec l’intégration de Siri et Home Pod. Ils affirment également que la réduction de 30% des achats d’Apple sur l’App Store – comme un abonnement Spotify – rend difficile pour la société de réaliser un profit.

Tile a rencontré le sous-comité antitrust du House Judiciary Committee en janvier pour faire part de ses inquiétudes quant à la capacité des grandes technologies à pousser les petites entreprises hors du marché. L’histoire est parallèle à celle de LunaDisplay et Duet Display, qui affirmaient qu’Apple les avait “Sherlockés” afin de développer sa fonction Sidecar.