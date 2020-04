La fuite supposée de l’iPhone 9 suggère à nouveau que le combiné partagera la conception avec l’iPhone 8

Un autre jour, une autre fuite d’accessoire “iPhone SE 2”. Une photo présumée de ce qui serait le système de stockage de marchandises de Target révèle un protecteur d’écran Zagg inédit compatible avec l’iPhone 6, 7, 8 et un “iPhone 9” encore inédit

Partagée sur Twitter par le vlogger YouTube Jon Prosser, la photo montre des informations boursières sur ce qui est vraisemblablement une housse de protection de la série Zagg InvisibleShield conçue pour s’adapter à un appareil “iPhone 9” qui serait lancé dans les semaines à venir.

Plus précisément, la liste note un “[iPhone] 6/7/8/9 “accessoire qui se vend 29,99 $, le prix exact des produits InvisibleShield actuellement disponibles. La compatibilité alléguée avec les anciens modèles d’iPhone fait écho à des rapports antérieurs qui prétendent le” iPhone 9 “, également appelé” iPhone SE 2 “, partagera un design avec l’iPhone 8 de 4,7 pouces.

Le prétendu emplacement cible à partir duquel la photo a été prise n’a pas de stock de l’article, bien que le produit soit censé se vendre dans les magasins et en ligne.

La fuite supposée d’aujourd’hui fait suite à des informations selon lesquelles des employés de Best Buy ont reçu une cache de cas “iPhone SE 2” d’Urban Armor Gear.

La surabondance récente d’accessoires pour un appareil non encore annoncé ne devrait pas surprendre, car les fabricants de boîtiers tiers, dans le but d’être les premiers sur le marché, lancent souvent des produits peu de temps avant le lancement prévu d’un nouvel appareil Apple. Les entreprises s’appuient souvent sur des schémas divulgués ou des rumeurs de l’industrie pour concevoir et fabriquer des accessoires de première utilisation.

Selon les rumeurs, Apple lancerait un soi-disant «iPhone SE 2» ou «iPhone 9» au deuxième trimestre 2020. Ciblant les consommateurs soucieux des coûts, le combiné devrait associer un design externe emprunté à l’enfant de 2 ans iPhone 8 avec des entrailles contemporaines comme un processeur A13 Bionic avec 3 Go de RAM. Le géant de la technologie a fait un mouvement similaire avec la première itération de l’iPhone SE, en intégrant un système A9 alors sur puce dans le combiné.

Initialement prévu pour une sortie en mars, des rumeurs récentes suggèrent que “l’iPhone SE 2” sera annoncé le 15 avril avant une large disponibilité le 22 avril.