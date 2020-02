La fusion entre Sprint et T-Mobile obtient l’approbation fédérale

Les deux opérateurs de téléphonie mobile T-Mobile et Sprint sont sur le point de fusionner sous le nom de “New T-Mobile”, après l’approbation par un juge du district américain de la fusion de 26,5 milliards de dollars.

Comme prévu, le district américain Jude Victor Marrero a approuvé la fusion des opérateurs de téléphonie mobile T-Mobile et Sprint. La fusion doit encore être approuvée par la California Public Utilities Commission, mais cette annonce a été considérée comme le dernier obstacle majeur à l’accord de 26,5 milliards de dollars.

Plus d’une douzaine de procureurs généraux des États ont fait valoir devant le juge que la fusion de ces deux sociétés entraînerait une diminution de la concurrence.

“La part de marché combinée de Sprint et de T-Mobile entraînerait une augmentation du marché

concentration qui dépasse de manière significative les seuils auxquels les fusions sont présumées violer les lois antitrust “, a déclaré une action intentée par les parties adverses.” Cette concentration accrue du marché entraînera une diminution de la concurrence, des prix plus élevés et une baisse de la qualité et de l’innovation. “

Cette fusion représente la troisième tentative de T-Mobile et Sprint de rejoindre leurs entreprises, et cet effort a été annoncé comme plan de fusionner en avril 2018. Il a été approuvé par le ministère de la Justice en juillet 2019.

En novembre 2019, la FCC a également approuvé la fusion.

Pour passer à travers ces processus d’approbation, T-Mobile a proposé des concessions, notamment un engagement à vendre la filiale Boost Mobile de Sprint. T-Mobile et Sprint se sont également engagés à un plan triennal pour étendre la couverture 5G.

T-Mobile et Spring sont respectivement les troisième et quatrième opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis. Le nouveau T-Mobile combiné comptera 127 millions de clients, contre 144 millions chez AT&T et 150 millions chez Verizon.