La grande majorité de tous les iPad et iPhones en service utilisent iOS 13

Apple a mis à jour ses chiffres d’adoption iOS 13, avec plus des trois quarts de tous les iPhones introduits au cours des quatre dernières années sur le nouveau système d’exploitation.

Mode sombre sur iOS 13

Dans un article publié sur le site Web du développeur d’Apple, Apple a détaillé l’adoption de ses systèmes d’exploitation modernes. Au-delà de 77% des utilisateurs avec des appareils de quatre ans ou moins sur iOS 13, 70% de tous les appareils en service utilisent iOS 13.

IOS 12 d’Apple a toujours un affichage fort, mais en retrait. L’utilisation d’iOS 12 est passée à 23% de tous les iPhones, contre 38% en octobre.

Les taux de mise à niveau du système d’exploitation pour l’iPad sont une question légèrement différente. Actuellement, les données d’Apple indiquent que 79% de tous les appareils commercialisés au cours des quatre dernières années sont sur iPadOS, avec 19% sur iOS 12. Pour tous les iPads, 57% sont sur iPadOS, avec 27% sur iOS 12 et 16% sur systèmes d’exploitation antérieurs.

Les taux d’adoption restent similaires à ceux d’iOS 12 par rapport à iOS 11. Début janvier 2019, iOS 12 était sur 78% de tous les iPhones, iPads et iPod touch livrés au cours des quatre années précédentes. En élargissant l’analyse à tous les appareils mobiles Apple, l’utilisation d’iOS 12 était de 75%.

Introduit aux côtés de l’iPhone 11 et 11 Pro en septembre, iOS 13 offre aux utilisateurs un éventail de nouvelles fonctionnalités, y compris le mode sombre, l’outil de connexion unique “Se connecter avec Apple”, des applications propriétaires remaniées, de nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo et bien plus encore.

Apple a depuis publié plusieurs mises à jour ponctuelles pour corriger les bogues et les failles de sécurité découvertes après le lancement. Les systèmes d’exploitation sont désormais compatibles avec iOS et iPadOS 13.3.1, qui a été publié plus tôt mardi.