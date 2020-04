La guerre froide de «Game of Thrones» entre les entrepreneurs sévit dans la division des outils Apple

Une exception d’un nouveau livre sur les grandes entreprises technologiques caractérise une division interne d’Apple comme ayant une atmosphère de «guerre froide», avec des problèmes de luttes intestines et de sous-traitants faisant de la section à la fois un lieu de travail exténuant et inefficace pour l’entreprise elle-même.

Le groupe Systèmes et technologies de l’information (IS&T) d’Apple s’occupe de la création et de la gestion des outils internes que les employés d’Apple utilisent régulièrement, allant de l’infrastructure aux projets de vente au détail. Selon une exception au livre “Always Day One” d’Alex Kantrowitz, le groupe est celui qui a des problèmes considérables dans son fonctionnement actuel.

Le groupe comprend un certain nombre de sociétés contractantes, dont Wipro, Infosys et Accenture, qui soumissionnent pour des projets d’Apple, lit-on dans l’extrait publié par BuzzFeed. Les négociations et les combats constants pour entreprendre des projets ont conduit à ce qu’un ancien employé décrit comme un «cauchemar Game of Thrones».

Les entreprises contractantes proposent toutes des offres pour travailler sur des projets, Apple décidant généralement de l’offre gagnante en fonction de son prix bon marché pour Apple lui-même. L’accent mis sur la dotation en personnel et la maximisation du nombre de rôles pour chaque entreprise a conduit à une culture que l’ancien entrepreneur IS&T Archana Sabapathy suggère comme «il y a une guerre froide qui se déroule chaque jour».

“Ils se battent juste pour les rôles”, a expliqué Sabapathy. “C’est tout ce dont ils se soucient, pas le travail, pas les livrables, l’effort fourni, ni même le talent. Ils ne recherchent aucun de ces aspects.”

La bataille constante a conduit à une atmosphère incertaine et combative, où les relations de travail typiques ne sont pas possibles en raison des besoins de fidélisation des entreprises sous-traitantes, ainsi que des équipes contractuelles en constante évolution.

Le processus d’appel d’offres conduit également à des entrepreneurs de moins bonne qualité que les projets n’exigent généralement. Les sociétés de conseil sont payées entre 120 $ et 150 $ de l’heure pour le travail d’un entrepreneur, selon Sabapathy, tandis que l’entrepreneur lui-même reçoit de 40 à 55 $ de l’heure.

Cela se traduit par une moindre qualité du travail produit, ont déclaré des employés d’Apple à l’auteur, beaucoup affirmant avoir eu besoin de réécrire le code des projets livrés à Apple dans un état cassé. “La qualité de l’ingénierie est extrêmement terne”, a suggéré un employé anonyme à une requête Quora, qui a été “choquée” de voir comment les projets étaient conçus et développés.

“Si vous comparez la qualité du code à celle d’un lycéen ou d’un étudiant de premier cycle, vous ne pourrez sérieusement pas faire la distinction entre les deux”, a ajouté l’employé.

Un autre employé répondant dans le même fil de discussion a déclaré: “Ce département est pire que la plupart des ateliers de mise en sécurité informatique en Inde dont vous avez entendu parler, c’est un mauvais endroit pour travailler pour les ingénieurs. Du jour où je me suis joint au jour où j’ai quitté ce département à un autre, chaque jour était une succion d’âme et m’a fait maudire ma vie pour avoir rejoint ce département. ”

Apple n’est pas la seule entreprise à abuser des sous-traitants au lieu de payer pour des employés à temps plein, Kantrowitz citant la grève des employés de Google et une disparité de rémunération décuplée entre les modérateurs de contrats Facebook et le personnel à temps plein comme des problèmes ailleurs dans le monde de la technologie.

“Pour Apple, réparer sa division IS&T cassée ne serait pas seulement la bonne chose à faire d’un point de vue moral – cela aiderait également l’entreprise”, propose Kantrowitz, avec la construction d’outils qui fonctionnent et prennent en charge les produits existants sans avoir besoin de refactoring. capable de donner à ses employés plus de temps pour travailler sur de nouvelles idées.

Kantrowitz avertit en outre “jusqu’à ce qu’Apple donne à la division un regard attentif, ses employés seront bloqués à passer leur temps à retravailler les logiciels internes défectueux, et souhaitant qu’ils inventent à la place.”