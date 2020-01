La législation TRACED anti-robocall est maintenant la loi

Le président Donald Trump a signé la législation anti-Robocall TRACED, étendant les pouvoirs de la FCC en matière d’exécution et éventuellement d’amendes.

Connue dans son intégralité sous le nom de loi TRACED (Pallone-Abuse Telephone Robocall Abuse Criminal Enforcement and Deterrence Act), la législation anti-robocall prévue est devenue loi. Cette décision fait suite à un soutien bipartisan presque unanime au Sénat et à la Chambre des représentants.

“Cette législation historique offrira aux consommateurs américains une protection encore plus grande contre les appels automatisés indésirables”, a écrit le bureau de Stephanie Grisham, attachée de presse de la Maison Blanche.

“Les familles américaines méritent le contrôle de leurs communications”, poursuit le communiqué, “et cette législation mettra à jour nos lois et règlements pour durcir les sanctions, accroître la transparence et améliorer la collaboration du gouvernement pour arrêter les sollicitations indésirables”.

“Le président Donald J. Trump est fier d’avoir travaillé avec le Congrès pour obtenir cette législation bipartite sur son bureau, et encore plus fier de la promulguer aujourd’hui”, conclut-il.

La loi Pallone-Thune TRACED, du nom du représentant Frank Pallone Jr. (D-N.J.) Et du sénateur John Thune (R-S.D.), Étend principalement les pouvoirs et l’autorité de la Federal Communications Commission. La FCC sera en mesure d’imposer des amendes pouvant atteindre 10 000 $ par appel pour les appels automatisés définis comme abusant du système et commettant des infractions. Les contrevenants peuvent désormais être poursuivis par le ministère de la Justice.

Les opérateurs devront mettre en œuvre ou développer une technologie d’authentification de type STIR / SHAKEN, qui vise à lutter contre l’usurpation des numéros d’appel. Ils seront également tenus d’offrir gratuitement à leurs utilisateurs des services de blocage d’appels. Auparavant, 12 compagnies de téléphone, dont AT&T et Verizon, avaient déjà promis de mettre en œuvre des procédures d’authentification.

“La Federal Communications Commission (FCC) doit promulguer des règles établissant quand un fournisseur peut bloquer un appel vocal sur la base des informations fournies par le cadre d’authentification des appels”, indique un précédent résumé sur Congress.gov, “mais doit également établir un processus permettant à un l’appelant affecté par le cadre pour vérifier l’authenticité de ses appels. “

Avec cette nouvelle loi, la FCC sera tenue de faire rapport sur l’application chaque année, mais elle sera également en mesure de recommander d’autres lois. Avant l’entrée en vigueur de la loi, la FCC devra également travailler sur les règles concernant les appels et les SMS.

“J’applaudis le Congrès pour avoir travaillé de manière bipartite pour lutter contre les appels automatisés illégaux et l’usurpation d’identité”, a déclaré le président de la FCC, Ajit Pai, dans un communiqué. “Je remercie le Président et le Congrès pour les outils et la flexibilité supplémentaires que cette loi nous offre.”

“Plus précisément, je suis heureux que l’agence dispose désormais d’un délai de prescription plus long pendant lequel nous pouvons poursuivre les fraudeurs”, a-t-il poursuivi, “et je me réjouis de la suppression d’un avertissement précédemment requis que nous devions donner aux appelants illégaux avant d’imposer des sanctions sévères. . ”

