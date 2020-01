La liste Apple Distinguished School comprend désormais la Ross University School of Veterinary Medicine

L’école vétérinaire basée aux Antilles rejoint la liste restreinte des universités reconnues par Apple pour avoir fourni un environnement d’apprentissage exceptionnel aux étudiants.

Crédit d’image: École de médecine vétérinaire de l’Université Ross

L’École de médecine vétérinaire de l’Université Ross (RUSVM) reconnaît Apple pour son dévouement à fournir un environnement d’apprentissage créatif et actif à ses étudiants. La désignation s’étendra jusqu’en 2022.

“Je suis ravi que la Ross University School of Veterinary Medicine ait été sélectionnée comme Apple Distinguished School. Cet honneur renforce notre engagement à fournir une éducation exceptionnelle et engageante à nos étudiants”, a déclaré Sean Callanan, Ph.D., MVB, MRCVS, CertVR, DipECVP, FRCPath, doyen de RUSVM. “De plus, cette distinction apporte encore plus de reconnaissance au campus RUSVM, où nous continuons à numériser l’apprentissage.”

L’école a fortement intégré les appareils Apple, à savoir les iPad, dans le programme. Les étudiants peuvent accéder au portail d’apprentissage RUSVM, à la référence de la bibliothèque et aux iBooks via l’iPad. La RUSVM affirme qu’en utilisant des iPads, ils créent une expérience étudiante exceptionnelle et réduisent l’impact environnemental.

Apple avait récemment nommé le Northeast Mississippi Community College en tant qu’école Apple Distinguished School.

Ce qui fait d’un établissement d’enseignement une école distinguée Apple

Apple qualifie une école de distinguée lorsqu’elle a satisfait aux exigences minimales suivantes pendant deux ans.

L’école doit avoir un ratio appareil / élève / enseignant, que ce soit iPad ou Mac. Les élèves doivent utiliser l’appareil Apple comme appareil d’apprentissage principal et l’enseignant doit utiliser l’appareil comme appareil d’enseignement principal.

Le programme doit avoir intégré des applications Apple et des applications éducatives tierces de l’App Store.

Soixante-quinze pour cent des enseignants doivent être reconnus comme enseignants Apple certifiés. Pour devenir certifié, un enseignant doit suivre le programme Apple Teachers. Certaines écoles dispensent les cours à intervalles de 8 à 16 semaines pour certifier les enseignants sur iPad, Mac ou les deux.

Les candidats à la désignation doivent avoir des résultats prouvables documentés sur une année scolaire. Les étudiants auraient dû voir une amélioration en raison du programme d’études et de la technologie Apple impliqués.

Après avoir satisfait aux exigences minimales, l’école peut contacter Apple pour une évaluation du prix. Une fois décernée, l’école peut utiliser la désignation pour les trois années suivantes. L’utilisation continue doit être réévaluée au cours de la période de trois ans.

Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Web d’éducation d’Apple. Vous pouvez y trouver des détails sur les 470 écoles avec la désignation.