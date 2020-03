La Maison Blanche fait appel à Apple et à des entreprises technologiques pour lutter contre la pandémie de coronavirus

En réponse aux inquiétudes croissantes concernant la pandémie rapide de COVID-19, la Maison Blanche a demandé mercredi à Apple et à une poignée d’autres sociétés de technologie de surveiller leurs plateformes respectives pour la désinformation et d’aider les efforts gouvernementaux en cours pour lutter contre le virus.

L’administration Trump lors d’une conférence téléphonique a demandé aux principaux acteurs technologiques de coordonner leurs efforts pour identifier et supprimer le contenu potentiellement dangereux, rapporte Politico.

Bien que cela ne soit pas spécifié dans le rapport, les entreprises technologiques sont à la recherche de désinformation et d’autres médias qui pourraient avoir un impact négatif sur une réponse officielle à la pandémie.

Amazon, Facebook, Google, IBM, Microsoft et Twitter étaient sur l’appel, selon le rapport.

En plus de surveiller leurs propres plates-formes, les entreprises technologiques ont été invitées à prêter main forte aux efforts nationaux pour arrêter ou gérer la propagation du virus. Par exemple, la Maison Blanche a l’intention de publier une base de données de recherche associée au coronavirus et a demandé aux entreprises technologiques d’aider les chercheurs médicaux à analyser les informations à l’aide de l’intelligence artificielle, selon le rapport.

“Les sociétés de technologie de pointe et les principales plates-formes en ligne joueront un rôle essentiel dans cet effort tout-en-un”, a déclaré Michael Kratsios, chef de la technologie américain. “La réunion d’aujourd’hui a défini une première voie à suivre et nous avons l’intention de poursuivre cette conversation importante.”

Pour sa part, Apple restreindrait la distribution des applications COVID-19 à celles développées par les agences et institutions de santé reconnues. D’autres applications, même celles qui récupèrent des données provenant de sources telles que l’Organisation mondiale de la santé, sont rejetées sur la base d’une nouvelle directive App Store qui exige que les champs associés aux applications “hautement réglementés” soient soumis par une “entité juridique qui fournit les services”. , et non par un développeur individuel. “

Apple a lancé cette semaine une section spéciale dans son application News dédiée à fournir une couverture à jour de COVID-19, avec des sources allant de CNN au Wall Street Journal.