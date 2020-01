La mise à jour de Fortnite pour iOS apporte la prise en charge des boutons des contrôleurs L3 et R3, 120 Hz

Fortnite pour iOS a reçu une mise à jour importante qui améliore la prise en charge du contrôleur et double la fréquence d’images du jeu sur l’iPad Pro.

Fortnite Battle Royale – ou Fortnite en abrégé – est devenu encore meilleur car les développeurs ont déployé une nouvelle mise à jour qui rend le jeu encore meilleur sur iOS.

Alors que les contrôleurs externes, tels que ceux de la PS4 et de la Xbox One S, étaient déjà compatibles avec Fortnite, les boutons L3 et R3 sont désormais entièrement pris en charge.

Le taux de rafraîchissement de Fornite a également été doublé, passant de 60 images par seconde à 120. Les améliorations du taux de rafraîchissement sont limitées à la troisième génération d’iPad Pro. Les autres appareils iOS compatibles seront toujours verrouillés à 60 images par seconde.

L’amélioration est possible grâce à la puce A12X Bionic de l’iPad Pro et ProMotion, qui permet des taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Pour ceux qui souhaitent essayer Fortnite pour la première fois, rendez-vous sur l’App Store pour le vérifier. Fortnite est gratuit mais propose des achats intégrés et a souvent été critiqué pour son utilisation des micro-transactions.