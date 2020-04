La mise à jour de l’application Traeger en fait un compagnon de grillade incontournable

Comme tout le monde reste à la maison pendant la pandémie de coronavirus, la cuisine familiale prend son envol. L’application mobile Traeger mise à jour est un excellent outil utilitaire pour apprendre de nouvelles compétences et trouver de bonnes recettes, le tout avec certains des meilleurs pitmasters et chefs du monde. Il peut également contrôler votre gril Traeger, si vous en avez un.

L’application populaire de grillades Traeger reçoit une mise à jour majeure

Améliorez votre jeu de cuisine

Nous sommes de grands fans de la cuisine à la maison et gardons toujours un œil sur les gadgets de cuisine connectés passionnants. C’est pendant la crise COVID-19 que nous avons rencontré des grils connectés WiFIRE de Traeger. Il se trouve que Traeger propose également une application bien polie et hautement cotée, qui est bénéfique même pour ceux qui n’ont pas l’un de leurs grils à granulés de bois.

L’application vient d’être mise à jour avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont “Traeger TV”, qui propose une liste variée de chefs et de pitmasters primés. Il y a des onglets pour les recettes, qui peuvent être filtrées par protéines ou par créateur et peuvent être divisées en celles qui sont faites en 30 minutes ou moins, un top dix actuel, la recette de la semaine et ceux pour la planification des repas. Les recettes peuvent être explorées ou enregistrées et vous pouvez également suivre des créateurs spécifiques.

Parmi nos recettes préférées, il y a une excellente trempette au poulet buffalo et une galette de gâteau au fromage aux pommes et au caramel, toutes deux absolument incroyables. Cela vaut la peine d’être vérifié à coup sûr et sont expliqués en détail. L’application vous guide à travers chaque étape, fournit des mesures pour le temps de préparation, le temps de cuisson, l’effort et les boulettes à utiliser (si vous le faites cuire sur un grill Traeger, ce qui n’est pas nécessaire).

La seule chose que nous souhaitons voir est la possibilité de mieux suivre les ingrédients pour être mieux préparés avant de sauter dans une recette. Mais les ingrédients sont clairs dans la recette elle-même.

Obtenez des recettes et des conseils dans la nouvelle application Traeger

En dehors des recettes, vous pouvez également développer vos compétences via l’onglet d’apprentissage. Il existe des compétences au couteau telles que la coupe des oignons ou la coupe de la poitrine et des astuces comme le nettoyage d’une poêle en fonte.

La navigation dans l’application est très agréable avec de nombreuses animations subtiles. Au fur et à mesure que vous parcourez la liste des recettes, chaque nouvelle recette apparaît à mesure qu’elle se charge, ce qui est une belle touche.

La création d’un profil vous offre des options personnalisées en fonction de votre palette à mesure que la liste des recettes s’allonge.

Il est important de noter que vous n’avez pas besoin d’un gril Traeger pour utiliser l’application Traeger, mais si vous en avez un, l’application et cette mise à jour offrent des fonctionnalités supplémentaires.

Grillades connectées

Cette nouvelle mise à jour apporte une mise à niveau du micrologiciel aux grilles Traeger pro 575 et 780 qui leur permet d’atteindre 500 degrés Fahrenheit.

L’application Traeger peut contrôler les grils connectés au WiFIRE

Les grilles WiFIRE de Traeger vous permettent d’ajuster la température du gril, de surveiller la cuisson, de régler les minuteries et de recevoir des alertes directement depuis votre iPhone. Comme il est basé sur le Wi-Fi plutôt que sur le Bluetooth, vous pouvez surveiller votre dîner depuis votre domicile ou enregistrer une fumée pendant la journée pendant que vous êtes au bureau.

Téléchargez l’application maintenant

Les applications de cuisine ne manquent pas sur iOS. Nous avons personnellement essayé ce qui ressemble à des dizaines de sélections différentes, mais peu sont adaptées si près du gril et sont si bien polies. L’application est géniale, les recettes sont merveilleuses et nous l’avons trouvée une excellente ressource, surtout après la nouvelle mise à jour 2.0.2.

L’application Traeger est téléchargeable gratuitement depuis l’App Store.