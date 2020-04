La mise à jour de Powerbeats Pro devrait bientôt être publiée

Les écouteurs Powerbeats Pro récemment rénovés d’Apple ont passé la certification technique dans plusieurs pays, une dernière exigence avant d’être lancée.



Le Powerbeats Pro actuel d’Apple

Apple devrait bientôt lancer un remplacement mis à jour pour ses écouteurs sans fil Powerbeats Pro à 249,95 $. Les dispositifs encore inopinés ont passé à la fois la FCC le 15 avril et maintenant l’organisme similaire SIRIM (Standard and Industrial Research Unit of Malaysia) de la Malaisie.

Selon MySmartPrice, une inscription dans la base de données SIRIM confirme que deux modèles d’écouteurs, A2453 et A2454, ont été approuvés. On pense que ceux-ci correspondent respectivement aux écouteurs gauche et droit.

Les listes font référence à ce qu’elles décrivent comme des «écouteurs sans fil (hybrides portables)» et ajoutent seulement qu’il s’agit d’appareils Bluetooth d’Apple. On pense que ce sont des appareils Powerbeats Pro, car l’édition précédente avait les numéros de modèle A2047, A2048 et A2078 pour les écouteurs gauche et droit et le boîtier.

L’obtention d’une approbation réglementaire telle que celle-ci est une condition préalable à la sortie d’un appareil, mais Apple n’a aucun mandat pour le lancer dans un certain délai – ou pas du tout. Apple pourrait toujours choisir de retarder le lancement, mais il est peu probable qu’il conserve un appareil prêt à la vente publique.

Les Powerbeats Pro sont similaires aux AirPods Pro, les autres écouteurs sans fil d’Apple, mais sont présentés comme davantage un accessoire de sport. Ils viennent avec un crochet pour faire passer les écouteurs sur l’oreille de l’utilisateur pour les maintenir en place pendant l’exercice.