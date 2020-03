La mise à jour de Sonos S2 est une pilule amère qui est nécessaire pour l’avenir du streaming

Sonos a annoncé une prochaine mise à jour pour sélectionner des modèles d’enceintes qui pourraient ébouriffer quelques plumes, mais c’est une étape nécessaire vers l’avenir du streaming.

Sonos Move

«S2» est le nom du nouveau système d’exploitation que Sonos prévoit de déployer sur les nouveaux modèles de ses appareils à partir de cet été. Cela laissera certains produits dans la poussière; le Play: 5 original, les Zone Players et les premiers modèles de Connect / Connect: Amp cesseront de recevoir de nouvelles fonctionnalités.

Heureusement, Sonos ne jette pas complètement les anciens produits au bord du chemin. Ils continueront de recevoir des mises à jour de sécurité et continueront de fonctionner en utilisant l’application Sonos actuelle, qui restera disponible sous un nom différent, tandis qu’une toute nouvelle application gérera les tâches pour les appareils compatibles S2.

Cette mise à jour du firmware, bien que décevante pour les utilisateurs toujours sur ces appareils désormais obsolètes, est une étape nécessaire pour le fabricant de haut-parleurs. Sonos jouit d’une excellente réputation dans l’industrie auprès des consommateurs qui aiment la richesse des fonctionnalités, les mises à jour continues et l’intégration globale du système.

La qualité audio a toujours été excellente pour la gamme, bien que le système d’exploitation actuel soit limité à la qualité CD. L’un des nouveaux avantages majeurs du système d’exploitation S2 est qu’il ouvrira les portes non seulement à de nouvelles fonctionnalités mais à une amélioration significative de la qualité audio.

Sonos a commencé à prendre du retard en tant que l’un des rares acteurs majeurs à ne pas inclure le support de Dolby Atmos, et S2 ouvrira clairement la voie à cela.

Le douloureux processus de mise à jour

Certains appareils Sonos ne recevront plus de nouvelles mises à jour de fonctionnalités

Une fois la mise à jour lancée, les utilisateurs auront trois options pour leurs appareils.

1) Retirez les produits S1 uniquement de votre système. Avec seulement les produits compatibles S2 restants, vous serez prêt à télécharger la nouvelle application Sonos en juin.

2) Échangez les produits S1 uniquement contre leurs équivalents compatibles S2. Pour les clients qui choisissent cette option, nous continuons à offrir une remise de 30% dans le cadre de notre programme Trade Up.

3) Exécutez votre système existant sur l’application S1. Vous obtiendrez toujours des corrections de bogues et des correctifs de sécurité, et nous travaillerons avec nos partenaires pour que vos services de musique et de voix fonctionnent aussi longtemps que possible.

4) Séparez votre système en deux. Nous publierons des instructions détaillées sur la façon de procéder plus rapidement. Malheureusement, il ne sera pas possible de regrouper un système S1 avec un système S2.

Rien de tout cela ne semble particulièrement amusant, mais une fois que les gens migreront vers le nouveau système, ils verront certainement des avantages pour les années à venir.

Pas la première controverse de Sonos

Sonos est en quelque sorte en guerre avec ses appareils vieillissants. Il a lancé un autre programme controversé qui offrirait aux utilisateurs une remise généreuse pour la mise à niveau vers un nouvel appareil et l’élimination de leurs anciens produits.

Malheureusement, la solution de Sonos – essentiellement un programme d’échange – n’a pas été bien reçue; renoncer à l’ancien appareil et obtenir de solides économies sur un nouveau haut-parleur. Au lieu de confier ce haut-parleur à Sonos, ce qui aurait coûté des frais d’expédition, Sonos a tenté d’économiser de l’argent en permettant au client de disposer du haut-parleur lui-même.

Comment Sonos garantit-il que les haut-parleurs sont réellement mis à la poubelle ou recyclés plutôt que de continuer à être utilisés? Les brique.

L’optique est terrible. Sonos laisse les haut-parleurs hérités entre les mains des clients et, grâce au logiciel, n’en fait rien de plus qu’un presse-papier. Sonos doit mettre les utilisateurs à niveau en raison de la nouvelle application et du nouveau système d’exploitation, mais ils ont certainement bousillé la façon dont ils ont tenté de le retirer.

Maintenant que le système d’exploitation et les mises à jour de l’application ont été clarifiés, nous pouvons voir pourquoi Sonos était si désespéré de supprimer progressivement le matériel vieillissant.

L’obsolécence n’est jamais amusante

Les produits qui deviennent obsolètes ne sont jamais amusants, d’autant plus qu’ils continuent de fonctionner et sont fiables. Mais ils ne peuvent pas rester éternellement et Sonos a fait un travail – parfois – douteux pour gérer cela. Cependant, en regardant l’histoire de Sonos, la société a continué d’innover, de faire avancer le marché et de fournir de nombreuses mises à jour aux clients avec des fonctionnalités supplémentaires longtemps après leur achat initial.

Alors que S2 se prépare à se déployer dans les mois à venir, nous ne pouvons qu’espérer que Sonos a planifié encore plus loin dans l’avenir et a tiré des leçons de ses erreurs passées en fournissant de nouveaux équipements.

Les derniers produits Sonos ont été lancés pour la dernière fois en septembre 2019, notamment le One SL sans microphone, le port Sonos mis à jour et l’exceptionnel Sonos Move. Tout nouveau produit sorti après mai sera livré avec S2 déjà installé.