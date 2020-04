La mise à jour des clips ajoute des autocollants Mickey et Minnie Mouse, des outils Split et Duplicate

Apple a mis à jour son application Clips pour iPhone et iPad, en ajoutant de nouveaux autocollants 8 bits et Mickey et Minnie Mouse aux côtés des boutons Split et Duplicate, et prend en charge les périphériques de souris et de clavier dans iPadOS 13.4.

Publiée mardi sur l’App Store, la version 2.1.1 de l’application Clips introduit la prise en charge des périphériques sur l’iPad, notamment l’utilisation d’une souris, d’un trackpad ou d’un clavier Bluetooth. La prise en charge des périphériques est disponible pour les iPad exécutant iPadOS 13.4 ou version ultérieure.

De nouvelles options d’édition ont été ajoutées, le bouton Fractionner divisant n’importe quel clip en deux, tandis que le bouton Dupliquer créera une copie d’un clip, y compris tous ses effets. Apple suggère d’utiliser l’outil Fractionner pour faire apparaître et disparaître des autocollants, en divisant un clip au moment du changement, puis en appliquant l’effet à l’une des deux sections.

Les nouveaux autocollants de la version incluent des autocollants 8 bits mis à jour et 11 nouveaux autocollants Mickey et Minnie Mouse, chacun ayant une animation expressive. Deux nouvelles affiches sont également dans la mise à jour, avec l’affiche Game Over accompagnée d’une affiche florale de printemps.

La mise à jour de l’application, téléchargeable gratuitement sur l’App Store, contient également des améliorations de performances et de stabilité.