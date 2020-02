La mise à jour iCloud.com ajoute la prise en charge native du navigateur mobile pour Android et iOS

Le site Web iCloud.com fonctionne désormais de manière native sur les navigateurs mobiles pour iOS et Android, permettant aux utilisateurs d’accéder à certaines des fonctionnalités les plus populaires d’iCloud pour les appareils Android tels que Find iPhone via une interface adaptée aux mobiles.

La fonctionnalité a été lancée sans fanfare d’Apple, mais mérite certainement d’être célébrée. Ceux qui accèdent à iCloud à partir de leurs navigateurs mobiles peuvent désormais utiliser Photos, Notes, Rappels et Find iPhone via un navigateur sans avoir à basculer sur “site de bureau”.

En tant que fonctionnalité naissante, il peut encore y avoir quelques bugs à résoudre. Il est probable que les bogues seront résolus à mesure qu’Apple recevra les commentaires des utilisateurs. Apple pourrait également déployer des services iCloud étendus, tels que les contacts et le calendrier à l’avenir.

Newslanded mentionne que Notes a quelques blocages sur Android et n’a pas pu créer complètement de nouvelles notes à partir du navigateur Chrome mobile. AppleInsider a constaté que pour voir les rappels sur iCloud basé sur un navigateur, vous devez d’abord créer une liste de rappels sur iOS ou iPadOS.

D’autres fonctionnalités, telles que Find iPhone, fonctionnent actuellement comme prévu.

Les utilisateurs peuvent également accéder aux paramètres du compte, ce qui leur permet de voir combien de stockage iCloud il leur reste et propose des liens externes pour l’identifiant Apple, la langue et les formats.

La mise à jour est susceptible d’être bien accueillie par les utilisateurs qui ont parfois besoin d’utiliser la fonctionnalité de localisation d’appareil d’iCloud.com pour déplacer leur iPhone, mais qui n’ont accès qu’aux appareils Android à proximité. En le faisant fonctionner via une interface de navigateur mobile au lieu d’exiger une version de bureau, il rend le processus de recherche des appareils mal placés beaucoup plus rapide et plus facile.