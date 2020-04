La mise à jour Zoom 5.0 renforce le cryptage et ajoute des fonctionnalités de sécurité pour les réunions

Après un mois de critiques, une mise à jour promise pour Zoom est arrivée, introduisant un cryptage plus fort et une résolution d’un certain nombre de problèmes passés avec la plate-forme, y compris “Zoombombing”.



La mise à jour de Zoom mercredi est une première étape vers un plan de sécurité plus large de 90 jours.

Le zoom a été le choix de la plupart des gens pour la vidéoconférence pendant le coronavirus, mais a été en proie à des problèmes de confidentialité et de sécurité depuis son essor en popularité. Mercredi, Zoom a déclaré avoir corrigé certains de ces problèmes.

La nouvelle mise à jour de Zoom 5.0, par exemple, introduit le cryptage AES 256 bits GCM, qui, selon la société, offrira une “protection accrue” des données en transit et une résistance à la falsification.

Auparavant, Zoom trompait les clients sur les revendications de chiffrement de bout en bout. Même si Zoom dit que sa mise à niveau du chiffrement GCM est meilleure, il ne prétend toujours pas qu’il est chiffré de bout en bout.

Pour lutter contre le phénomène dit de “Zoombombing”, qui implique que de mauvais acteurs se joignent à une réunion à laquelle ils n’étaient pas invités, Zoom a introduit certaines fonctionnalités de contrôle de salle, telles que la possibilité de supprimer et d’interdire des participants, de verrouiller des réunions, de signaler des utilisateurs et d’activer salles d’attente lorsqu’une réunion est en cours.

Les autres fonctionnalités de sécurité et de confidentialité incluent un nouveau menu de sécurité groupé, des réunions protégées par mot de passe par défaut et la suppression des ID de réunion de l’interface Zoom, il sera donc plus difficile pour les appelants de les divulguer.

Bien que initialement prévue pour une sortie le 22 avril, la mise à jour Zoom 5.0 a été retardée jusqu’au 29 avril. La société affirme que c’est la première étape d’un “plan de 90 jours” plus large pour réorganiser la sécurité et les normes privées de la plate-forme.

Tous les utilisateurs devront avoir le chiffrement GCM et Zoom 5.0 pour participer aux réunions le 30 mai.