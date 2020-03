La mise à jour Zoom iOS supprime la «fonctionnalité» qui a envoyé des données utilisateur à Facebook

Vendredi, le service de vidéoconférence Zoom a publié une mise à jour pour son application iOS, supprimant un SDK qui envoyait les données des utilisateurs à Facebook sans leur consentement exprès.

Zoom pour iOS a été mis à jour aujourd’hui pour supprimer le SDK de Facebook.

Jeudi, un rapport de la carte mère a révélé que l’application iOS de Zoom partageait les données d’analyse des utilisateurs avec Facebook sans noter la pratique dans sa politique de confidentialité.

Plus précisément, l’application a utilisé le SDK de Facebook pour intégrer «Se connecter avec Facebook», une fonctionnalité qui offre des capacités de connexion rapides et faciles. Cependant, en incluant le SDK, Zoom s’est automatiquement connecté et a partagé des informations avec l’API Facebook Graph, même si un utilisateur n’a pas conservé de compte Facebook.

La société n’a pas non plus informé correctement les utilisateurs de ses pratiques de partage de données.

Après que la révélation a été rendue publique, Zoom vendredi a supprimé le SDK de Facebook pour “la collecte de données inutiles sur les appareils”.

“Les données collectées par le SDK Facebook ne comprenaient aucune information personnelle sur l’utilisateur, mais incluaient plutôt des données sur les appareils des utilisateurs tels que le type et la version de l’OS mobile, le fuseau horaire de l’appareil, l’OS de l’appareil, le modèle et l’opérateur de l’appareil, la taille de l’écran, le processeur cœurs et espace disque “, a déclaré Zoom dans une déclaration à la carte mère.

Zoom “reconfigure” la fonction de connexion Facebook pour permettre aux utilisateurs de se connecter avec Facebook via un navigateur Web. Les utilisateurs devront télécharger une version mise à jour de l’application iOS de Zoom pour que les modifications prennent effet.

“Nous nous excusons sincèrement pour cette erreur et restons fermement attachés à la protection des données de nos utilisateurs”, a déclaré Zoom dans son communiqué.