La NFL publiera la musique du Super Bowl sur Apple Music sous forme d’album visuel

La NFL publiera tous les actes musicaux du Super Bowl LIV à Apple Music, y compris les performances de Demi Lovato, Shakira, et plus encore.

Demi Lovato interprétera l’hymne national | Crédit d’image: Joo Bicalho

La NFL publie un album visuel qui contiendra toutes les performances musicales du Super Bowl LIV. Les actes inclus sont Demi Lovato chantant l’hymne national, Yolanda Adams chantant America the Beautiful et le spectacle à mi-temps qui met en vedette Jennifer Lopez et Shakira.

Chaque performance sera mise en ligne sur Apple Music, Spotify, YouTube et d’autres services peu de temps après leur diffusion, selon un communiqué de presse de la NFL.

L’album visuel, intitulé Super Bowl LIV Live, pourra également être acheté via Apple Music, et sera disponible en pré-commande et pré-sauvegarde à partir d’aujourd’hui.

Tous les profits des performances de Lovato et Adams iront au programme Inspire Change de la NFL, qui vise à créer un changement positif dans l’éducation et l’avancement économique, les relations avec la police et la communauté, ainsi que la réforme de la justice pénale.

“Avec l’abondance de la technologie dans le monde d’aujourd’hui, il était extrêmement important pour nous que nous puissions partager les performances révolutionnaires du Super Bowl avec nos fans à travers le monde après qu’elles se soient produites”, a déclaré Brian Rolapp, vice-président exécutif et chef des médias et des affaires. officier. “Cet album visuel et audio est le premier du genre et permettra aux fans de découvrir la grandeur de la performance des artistes lors du Super Bowl Sunday à portée de main et sur plusieurs plateformes à tout moment.”